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WhatsApp’tan müthiş özellik

WhatsApp 60 saniyelik video göndermenize izin vereceği yeni özellik getireceği iddia edildi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 14:01
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WhatsApp 60 saniyelik videolara izin verecek

WhatsApp’tan müthiş özellik
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, kullanıcıların kişilerine kısa video mesaj göndermesine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor.

WaBetaInfo’nun ortaya çıkardığı yeni WhatsApp özelliği, WhatsApp iOS beta sürümünde (23.6.0.73) bulunuyor.

WhatsApp video mesajlar, mevcut sesli not özelliğine benzer şekilde uçtan uca şifrelenecek. Bu -sözde- kısa video mesajların WhatsApp dahil hiç kimse tarafından görülemeyeceği anlamına geliyor.

Video mesajları kaydedilemeyecek veya başka kişiye yönlendirilemeyecek. Kullanıcılar, isterlerse videoların ekran görüntülerini alabilecek.

Videolu mesaj özelliği, henüz geliştirilme aşamasında ve resmî olarak ne zaman yayınlanacağı belli değil.

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