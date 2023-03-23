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WhatsApp grup sohbetlerinde yenilik

WhatsApp, grup sohbetlerinde yöneticilerin yetkisi artıyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:28
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WhatsApp grup sohbetlerine yeni özellik

WhatsApp grup sohbetlerinde yenilik
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Meta’nın paylaştığı bir blog gönderisinde yeni WhatsApp güncellemesinin grup yöneticileri için daha fazla kontrol getirdiği ortaya çıktı.

KİMLERİN KATILIP KATILMAYACAĞINA KARAR VERECEK

Güncellemeyle birlikte gelen ilk özellik, grup yöneticilerinin gruba kimlerin katılıp katılmayacağına karar vermesini içeriyor. Kısacası yöneticiler, bir davet bağlantısı olduğunda grup sohbetinde yeni bir kişiyi kabul etme ya da reddetme seçeneğine sahip olacak.

Yeni özellik sayesinde de WhatsApp grup yöneticileri daha fazla kontrol sağlayacak. Ayrıca kontrol özelliği, topluluk için de geçerli olacak ve herkes tarafından erişilebilir olacak. Böylece bir kullanıcı davet bağlantısına sahip olsa bile katılmadan önce yöneticini onayını beklemek zorunda kalacak.

Güncelleme sonrasında gelen bir başka özellik ise kişilerinizle ortak hangi gruplara sahip olduğunuzu görmek oluyor.

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