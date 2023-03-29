WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geliyor. Süresi belli oldu

WhatsApp'ın sosyal medya hesabı olan WABetaInfo'ya göre; uygulama yakın zamanda kullanıma sunulacak güncelleme kapsamında beta cihazları için mesaj düzenleme özelliğini duyurdu.

Mesaj düzenleme özelliği mesaj gönderildikten 15 dakika boyunca kullanılabilecek.

Değiştirilen mesajın sağ alt kısmında “düzenlendi” etiketi yer alacak.

15 DAKİKA İÇİNDE GÖNDERİLEN MESAJ DÜZENLENECEK

Mesaj ile sohbetteki diğer kullanıcılara “bu mesaj düzenlenmiştir” şeklinde bir uyarıda paylaşılacak. Uzun süredir beklenen bu özellik, platformun mesajlaşma deneyiminde önemli bir gelişme yaratacak gibi duruyor. Aynı zamanda sohbetlerin güvenilir olmasını da sağlayacak.

ÖZELLİKLE İLGİLİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Mesaj düzenlemeye ek olarak, WhatsApp’ın yeni bir Sesli Sohbet özelliği geliştirdiği söyleniyor. Android için WhatsApp sürümünde görülen bu yeniliğin detayları belirsiz, ancak gruplarda tek sefer oynatılabilen sesli mesajlara izin vereceği ifade ediliyor.