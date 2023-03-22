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WhatsApp aylar sonra hatasını anladı. Çok sevilen bozuk güncelleme yeniden düzenlenecek

WhatsApp geçen yıl getirdiği güncellemeyle bünyesine 'anket' özelliğini getirmişti. Anket özelliğinde hata tespit edildi ve uygulama yöneticileri aylar sonra hatayı düzeltmek amacıyla yeni bir adım attı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:08
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WhatsApp'taki anket özelliği yeniden güncellenecek

WhatsApp aylar sonra hatasını anladı. Çok sevilen bozuk güncelleme yeniden düzenlenecek
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WhatsApp’a geçtiğimiz aylarda grup mesajlarında anket yapma özelliği getirilmişti. Ancak güncellemede hata olduğu çok geçmeden fark edildi.

Cevap seçenekleri arasında birden fazla seçim yapılabildiği ve cevabın istendiği zaman değiştirilebildiği ortaya çıktı.

WhatsApp sonunda bu sorunu çözme kararı aldı. Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp sonunda harekete geçti ve anketlerde sadece tek seçeneğin işaretlenebilmesini sağlamak için çalışmalara başladığını duyurdu.

WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın 2.23.6.16 kodlu Android betasında keşfedilen bu düzenlemenin ne zaman herkese açılacağı henüz belli değildi, ancak sıcak bir gelişme yaşandığı duyuruldu.

WhatsApp'ın iOS için yapılan 23.6.0.72 kodlu betasında da ortaya çıktı. Böylece hem iOS hem de Android kullanıcıları artık anket yapabilecek.

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