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WhatsApp’ta kalite bozulmadan fotoğraf göndermenin sırrı ortaya çıktı

Bazen WhatsApp’ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulabiliyor. Kalitesi bozulmadan fotoğraf göndermenin sırrı açıklandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:18
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WhatsApp’ta kaliteli fotoğraf göndermenin sırrı belli oldu

WhatsApp’ta kalite bozulmadan fotoğraf göndermenin sırrı ortaya çıktı
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta fotoğrafların çözünürlükleri düşebiliyor.

Ancak kaliteli fotoğraf göndermenin bazı yolları bulunuyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, en çok kullanılan yöntemlerden biri yüksek kalitede fotoğraf gönderirken belge olarak gönder özelliğini kullanmak.

Bu yöntem sadece WhatsApp Web, iOS ve Android sürümlerinde uygulanabilir.

BİRİNCİ YÖNTEM

Fotoğrafı göndermek istediğiniz kişi veya grubun mesaj penceresini açın

Sohbet ekranında yer alan ataş simgesine tıklayın

Karşınıza çıkan seçeneklerden Döküman (Document) seçeneğine tıklayarak göndermek istediğiniz fotoğrafı yüksek kalitede iletebilirsiniz.

İKİNCİ YÖNTEM

Yüksek kalitede fotoğraf göndermenin bir diğer yöntemi ise sıkıştırarak göndermek.

Dosya yöneticisini açarak göndermek istediğiniz fotoğrafların olduğu klasöre girin.

Ardından göndermek istediğiniz fotoğrafları seçerek .zip dosyası haline getirin. (Bu yöntem için iOS kullanıcılarının ek program kullanması gerekebilir.)

Zip dosyasını göndermek istediğiniz kişi veya grubun mesaj penceresini açın.

İlk yöntemde belirttiğimiz sohbet ekranındaki ataş simgesine tıklayın.

Karşnıza çıkan seçeneklerden Döküman’a tıklayarak oluşturduğunuz Zip dosyasını seçin.

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