WhatsApp Windows'a iki yeni özellik geliyor. Menü artık eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ın masaüstü sürümüne yeni iki özellik eklendi.

Yapılan son güncelleme ile mesaj menüsündeki tut seçeneği belirleyerek istenen belirli mesajların kaybolması engellenebilecek.

Eğer bazı mesajların kaybolması istenmiyorsa, bunlar sohbet bilgi ekranında listelenebilecek. Eğer iki kişi arasındaki görüşmede atılan kaybolan mesajın kaybolmamasını isteniyorsa iki tarafın da onayının gerektiğini belirtiliyor.

Taraflardan birinin daha önce saklanmasına izin verdiği mesajın kaybolması için "Kaldır" seçeneğini kullanabileceği ifade edildi.

Öte yandan beta uygulamayla mesajlara daha hızlı tepki verilmesini sağlayacak bir buton da ortaya çıktı. Butona basıldığında açılan menüde tepkiler çubuğunun da olduğu görülüyor. Yani mesaj menüsünden artık tepkilere de ulaşılabileceği aktarıldı.