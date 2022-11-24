WhatsApp Web'e arama modu getiriliyor. Çok konuşulan güncelleme

WhatsApp'ın telefon sürümünde şu anda arama modu ve görüntülü konuşma modu mevcut. Fakat bu özellik uzun zamandır WhatsApp Web'e gelmesi beklenen bir özellikti. Uygulama yöneticileri artık uygulamaya masaüstü formatında da arama modu getirdiğini duyurdu.

İŞTE O ÖZELLİĞİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

WhatsApp arama geçmişinin masaüstü sürümde görünmesi için yeni bir Aramalar sekmesi eklendi. WhatsApp masaüstü için Aramalar sekmesi sayesinde daha önce yapılan görüşmeler görünecek.

Aramalar, uygulamanın kenar çubuğunda Sohbetler ve Durum sekmesinin ortasında yer alacak.

Masaüstü betada 2.2246.0 sürümüyle birlikte görünmeye başladı. Ancak özellik şu anda test aşamasında olarak tanımlandı.