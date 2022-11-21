21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

WhatsApp paralı mı oluyor? Sahibi resmen açıkladı

WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, uygulamayla şaşırtan açıklamalarla bulundu. Zuckerberg, WhatsApp'ın aylık 1 dolardan satılacağını söyledi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:58
Takip Et

WhatsApp'ın kurucusu Mark Zuckerberg açıkladı. WhatsApp ücretli olabilir

WhatsApp paralı mı oluyor? Sahibi resmen açıkladı
+
Aa
-

Facebook hamlesiyle tüm zamanların en popüler sosyal medya platformunu yaratan ve kullanıcı sayısını arttırmaya devam eden WhatsApp'ın konumunu korumak isteyen Mark Zuckerberg, son zamanlarda Metaverse konusunda da aynı etkiyi sağlamak amacıyla çalışmaktaydı.

Gerek ortaklarından gerekse de Meta kullanıcılarından gelen her tür şikayete rağmen bu evrene para yağdırarak yatırım yapmayı sürdüren Zuckerberg, Metaverse projesinin kendisine WhatsApp'taki gibi başarı sağlamayacağını belirtti. Sürekli yeni yatırımlar bekleyen ancak yakın vadede herhangi bir kazanç belirtisi göstermeyen Metaverse için daha fazla para vermek istemeyen Zuckerberg, hedefine bir kez daha WhatsApp ve Messenger’ı aldı.

ZUCKERBERG AÇIKLADI: WHATSAPP PARALI OLUYOR

Çalışanlarına bir mail yollayan Mark Zuckerberg, Metaverse konusunun gereğinden fazla gündemi meşgul ettiği ancak ellerinde WhatsApp ve Messenger gibi iki çok önemli internet tabanlı anlık iletişim servisi varken, bu durumun çok da stratejik olmadığını belirtti. Sözlerini bu iki mesajlaşma platformundan yeni kazanç yöntemlerinin bulunması gerektiğini söyleyerek bitiren Zuckerberg bunun nasıl yapılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

Bununla birlikte Meta’ya yakın kaynaklar her iki platform için de daha fazla reklam içeriğinin görüneceğini ancak özellikle WhatsApp için bir kez daha ücretli versiyon seçeneğinin gündeme alınabileceğini duyurdu. Fiyatın ise aylık 1 dolar olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
2
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
4
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.