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WhatsApp Web için yeni grup güncellemesi. Telefonlardaki özellik bilgisayara da geliyor

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, web sürümünü geliştirmeye devam ediyor. Uygulama masaüstü sürümünde gruplar için sessize alma kısayolunu test ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 13:40
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WhatsApp Web'e grubu sessize alma özelliği geliyor

WhatsApp Web için yeni grup güncellemesi. Telefonlardaki özellik bilgisayara da geliyor
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WhatsApp, gruplar için kişi ekleme limitini 1024 kullanıcıya yükselttiğini duyurmuştu. 1000 kişinin katılmış olduğu WhatsApp gruğlarındaki en büyük sorunlardan biri de etkileşim ve bildirim sorunu oldu. Bu nedenle bazı kullanıcılar, gruplardan çıkmak yerine "Sessize Al" seçeneğinin uygulamaya gelmesi gerektiğini savundu. WhatsApp kullanıcıların bu tarz bir sorunu yaşamaması için Sessize Alma Kısayolu geliştirdiğini açıkladı.

WhatsApp gruplar için Sessize Alma Kısayolu özelliği, grupları kolaylıkla susturmayı sağlayacak bir özellik olarak tanımlandı. Bu kısayol ile yukarıda yer alan görselde göründüğü gibi arama butonunun sağ tarafında yer alacağı açıklandı. Şimdilik test aşamasında olan fonksiyonun kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, ek olarak geçtiğimiz günlerde gruplar için otomatik olarak sessize alma özelliğini duyurdu. Çok fazla bildirim gelen WhatsApp grubunun bildirimlerini otomatik olarak devre dışı bırakacağını açıkladı.

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