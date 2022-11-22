WhatsApp Web'e parola özelliği geliyor

WhatsApp Webb'i kullanan kullanıcılar genellikle cihazlarını kapatırken WhatsApp Web'ten çıkış yapmayı unutur. Bu durumda da farklı bir zamanda cihazı yeniden açan kişiler WhatsApp Web'te uygulamanın açık olduğunu fark etti.

Çoğu zaman bu durum bazı sorunlara yol açtı ve kişisel verilerin farklı kişilerin eline geçmesine sebep oldu.

Şirket bu durumun ortaya çıkardığı güvenlik açığını ortadan kaldırmak için uygulamanın beta sürümünde WhatsApp Web kullanıcılarının bir parola ile korunduğu yeni bir özellik test ettiğini açıkladı.

WABetaInfo, WhatsApp Masaüstü’nün en son beta sürümünde yeni özelliği ortaya koydu. Bu yeni özellik, tıpkı bir ekran kilidi gibi karşımıza çıkıyor. Böylelike WhatsApp Web kullanıcıları uygulamaya erişmek için bir şifre belirleyebilecek ve daha güvenli bir kullanım sağlanmış olacak.

İŞTE ÖZELLİĞE DAİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

