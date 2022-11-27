Dİkkat WhatsAppitis olabilirsiniz

Gün içinde kullandığımız akıllı telefon mesajları beraberinde ruhsal ve fiziksel olarak sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar bu rahatsızlıklara WhatsAppitis diyor.

Özellikle WhatsApp'ın hayatımıza girmesiyle birlikte telefon başında mesaj yazmaya ayrılan vakit her geçen gün çoğalıyor. İlişkilerde ve iş hayatında belirleyici bir yeri olan çılgın mesajlaşmalar, gelişmelerden haberdar olmaktan duygusal boşluğu doldurmaya kadar birçok şeye yarıyor.



Uzmanlar, akıllı cep telefonları, saatler ve tablet bilgisayarlarda anlık mesajlaşma uygulamalarının çok sık kullanılmasının ruhsal v fiziksel rahatsızlıklara yol açtığını vurguluyor. Literatüre bile giren o hastalığın adı "aşırı mesajlaşma hastalığı" da yerini aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına devam ettiği "e-hastalıklar" arasında yerini alan mesajlaşma tutkusu "WhatsAppitis" olarak geçiyor.

WHATSAPPİTİS NASIL BİR HASTALIK?



El ve kollardaki sinir, tendon, kas ve diğer yumuşak dokuların zedelenmesiyle oluşan hastalık kan akışında bozulma gibi ciddi problemler yaratıyor aynı zamanda puhsal problemler de yaratabiliyor. Özellikle ikili ilişkilerde mesaj belli bir sürede yanıt verilmediğinde olumsuz durumlar yaşanabiliyor.



WhatsAppitis’te haberleri ya da gelişmeleri kaçırma korkusu söz konusu oluyor. Bu nedenle elimiz istemsizce telefona gidiyor. İnsanlar mesajlaşma grubuna bir şeyi kaçırma korkusu ya da farklı kaygılar nedeniyle yanıt vermeye çalışıyor. Aşırı mesajlaşma rahatsızlığı 'WhatsAppitis' hem ruhsal hem de günlük hayattaki ilişkileri de zedeliyor.