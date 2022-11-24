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WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 

WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, uygulamayla şaşırtan açıklamalarla bulundu. Zuckerberg, WhatsApp'ın aylık 1 dolardan satılacağını söyledi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 07:17
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Aylık ödenecek ücret belli oldu. WhatsApp resmen paralı oluyor

WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
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Yeniakit'in haberine göre, Facebook hamlesiyle tüm zamanların en popüler sosyal medya platformunu yaratan ve kullanıcı sayısını arttırmaya devam eden WhatsApp'ın konumunu korumak isteyen Mark Zuckerberg, son zamanlarda Metaverse konusunda da aynı etkiyi sağlamak amacıyla çalışmaktaydı.

Gerek ortaklarından gerekse de Meta kullanıcılarından gelen her tür şikayete rağmen bu evrene para yağdırarak yatırım yapmayı sürdüren Zuckerberg, Metaverse projesinin kendisine WhatsApp'taki gibi başarı sağlamayacağını belirtti. 

Sürekli yeni yatırımlar bekleyen ancak yakın vadede herhangi bir kazanç belirtisi göstermeyen Metaverse için daha fazla para vermek istemeyen Zuckerberg, hedefine bir kez daha WhatsApp ve Messenger’ı aldı.

ZUCKERBERG AÇIKLADI

Çalışanlarına bir mail yollayan Mark Zuckerberg, Metaverse konusunun gereğinden fazla gündemi meşgul ettiği ancak ellerinde WhatsApp ve Messenger gibi iki çok önemli internet tabanlı anlık iletişim servisi varken, bu durumun çok da stratejik olmadığını belirtti. Sözlerini bu iki mesajlaşma platformundan yeni kazanç yöntemlerinin bulunması gerektiğini söyleyerek bitiren Zuckerberg bunun nasıl yapılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

Bununla birlikte Meta’ya yakın kaynaklar her iki platform için de daha fazla reklam içeriğinin görüneceğini ancak özellikle WhatsApp için bir kez daha ücretli versiyon seçeneğinin gündeme alınabileceğini duyurdu. Fiyatın ise aylık 1 dolar olması bekleniyor.

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