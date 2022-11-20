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WhatsApp'tan para kazanmak için... Çatı şirket Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg açıkladı

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp üzerinden para kazanmak istediğini ancak para kazanmak için henüz erken olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:54
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Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg: WhatsApp üzerinden para kazanmak için şu an erken

WhatsApp'tan para kazanmak için... Çatı şirket Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg açıkladı
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Mark Zuckerberg, son birkaç aydır Metaverse için yaptığı yatırımlarla şirkete para kazandırmak istediğini açıkladı. 2022 yılının üçüncü çeyrek raporlarında WhatsApp’ın aktif kullanıcı sayısının ortaya çıkmasıyla birlikte rotayı anlık haberleşme uygulamasına çevirmeye hazırlandığı ifade edildi.

Zuckerberg, yaptığı son açıklamada WhatsApp ve Messenger için “muhtemelen işimizin bir sonraki temel direği olacak” ifadelerini kullandı. Yani CEO, WhatsApp kullanıcı sayısının yüksekliğini para kazanmak için kullanacağını belirtti.

CEO Mark Zuckerberg, ayrıca iki uygulamadan para kazanmak için erken bir zaman olduğunu belirtti. İş insanı yine de tüm bu planlarına rağmen metaverse dünyası için yaptığı yatırımlardan vazgeçmediğini ifdade etti. Fakat son açıklamaları, şirketin stratejilerinde değişiklik yapacağının en büyük göstergesi oldu.

Firmanın metaverse gelişimiyle ilgilenen Reality Labs adlı departmanı 2022 yılında 9,4 milyar dolar kaybetti. Meta, yaptığı bir açıklamada “2023’teki Reality Labs faaliyet kayıplarının yıldan yıla önemli ölçüde artacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

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