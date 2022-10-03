﻿WhatsApp'ta konuşma yedeği nasıl silinir? Adım adım anlatım

WhatsApp gibi telefonların dahili depolama alanını etkileyen ve zamanla dolduran uygulamalarda kullanıcılar bir süre sonra telefonunun yavaşladığını söyleyerek şikayette bulunmaya başlarlar.

Sadece konuşmalar değil medyalar da dahili depolamaya eklenince bulut servislerinde depolanan bu yedeklemelerin ayrıca telefonunuzda yer kapladığı dikkat çeker.

İŞTE MESAJ YEDEĞİ SİLMENİN ADIMLARI

- iPhone’nunuzun Ayarlar’ına girin

- Apple kimliğiniz üzerine tıklayın

- iCloud’u seçin

- Bu bölümde yer alan Saklama Alanını Yönet bölümüne giriş yapın

- WhatsApp yedeklerini bulun

- Verileri Sil üzerine tıklayın