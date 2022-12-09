WhatsApp'ta bu mesajlar sadece bir kez görüntülenebilecek

WhatsApp'ın ekibi, güvenlik önlemlerini artırmak ve kullanıcı deneyimlerini artırmak için test çalışmaları yapıyor. Birbirinden farklı değişiklikler yaparak uygulamanın kullanım şeklini değiştiren ekip, son dönemde getirdiği güncellemelerle de bir hayli ses getirdi.

Birkaç ay önce kullanıma sunulan bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve video özelliği, günümüzde pek çok kullanıcı tarafından kullanılıyor. WhatsApp, sevilen bu özelliği şimdi de mesajlara geliyor.

BİR KEZ GÖRÜNTÜLENEBİLEN MESAJLAR DÖNEMİ

Yeni özelliklerin ardı arkası kesilmezken WhatsApp, bir kez görüntülenebilen mesajlar üzerine çalışmaya başladı.

Android'e özel beta sürümünde, 2.22.25.20 yapı numaralı güncellemede ortaya çıkan yeni özellik, kullanıcıların yalnızca bir kez görüntülenebilen mesaj göndermesine olanak tanıyacak.

Halihazırda fotoğraf veya videoları bir kez görüntüleyebilecek şekilde iletirken, önümüzdeki günlerde artık mesajlar için de aynı özellik kullanıcılara ulaşamış olacak.

WABetaInfo tarafından elde edilen ekran görüntüsüne göre, sohbet çubuğunun yanına yerleştirilmiş yeni bir özel buton olacak. ‘Gönder’ butonuna dikkatlice baktığımızda seçeneğin içinde bir kilit simgesi olduğunu görüyoruz, bu, bir defalık metin gönderilebileceği anlamına geliyor.

metin bir defa görüntülendiğinde yani alıcı açtığında görüşmeden kaybolacaktır, dolayısıyla bu tür mesajları açıldıktan sonra tekrar okumak mümkün olmayacak. Bu özellik geliştirilme aşamasında olduğundan, metin baloncuğu ve gönder butonunun yeri veya tasarımı değişebilir.