WhatsApp'a resim içinde resim özelliği geliyor. Görüntülü konuşmanın sorunu ortadan kalkıyor

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; WhatsApp, mesajlaşma ve konuşmaya ek olarak bir de görüntülü konuşma özelliğini kullanıcılarına sunmuş ancak platform üzerinden görüntülü konuşurken başka bir uygulamaya girdiğinde görüntü bulanıklaşıyordu. Kullanıcılarda bu durumdan oldukça şikayetçiydi.

WhatsApp, kullanıcılarının bu sorunu yaşamaması için görüntülü görüşmeler için resim içinde resim modu üzerinde çalıştığını açıkladı. Resim içinde resim modu sayesinde WhatsApp kullanıcıları, görüntülü konuşurken başka uygulamalara da kamera bulanıklaşmadan girebilecek.



Görüntülü konuşmalar için resim içinde resim modu, şu anda iOS beta 22.24.0.79 güncellemesiyle test aşamasında yer alıyor. Özelliğin şu anda test aşamasında olduğu belirtildi. Yeniliğin iOS 15 ve üzeri güncellemelerle uyumlu olduğunu düşünülüyor.

WhatsApp, ek olarak 21 adet yeni emoji üzerinde çalışıyor. İçerisinde pembe kalp, penguen ve çeşitli birçok kategoriyi barındıran yeni emojiler test aşamasında. Platform, aynı zamanda bünyesinde bulunan sekiz emojinin de tasarımını baştan yaratıyor. Bunlar arasında yalvaran yüz emojisi ve gözleri yaşla dolmuş emoji ve daha birçoğu yer alıyor. Yeni emojilerin WhatsApp için kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

İŞTE O EMOJİLER

Titreyen yüz

Pembe kalp

Mavi kalp

Gri kalp

Eşek

Geyik başı

Ördek

Melek kanadı

Denizanası

Sümbül

Bezelye

Zencefil

Yelpaze

Tarak

Yan flüt

Maraka

Sikh sembolü

Wi-Fi sembolü

Çak bi' beşlik (soldan)

Çak bi' beşlik (sağdan)

Kuş başı