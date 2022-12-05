5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • WhatsApp'a resim içinde resim özelliği geliyor. Görüntülü konuşmanın sorunu ortadan kalkıyor

WhatsApp'a resim içinde resim özelliği geliyor. Görüntülü konuşmanın sorunu ortadan kalkıyor

WhatsApp son açıklamalarında resim içinde resim modunu geliştireceğini duyurmuştu. Görüntülü konuşmalardaki sorunun ortadan kaldırıldığı ifade edildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:59
Takip Et

WhatsApp'a resim içinde resim özelliği geliyor

WhatsApp'a resim içinde resim özelliği geliyor. Görüntülü konuşmanın sorunu ortadan kalkıyor
+
Aa
-

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; WhatsApp, mesajlaşma ve konuşmaya ek olarak bir de görüntülü konuşma özelliğini kullanıcılarına sunmuş ancak platform üzerinden görüntülü konuşurken başka bir uygulamaya girdiğinde görüntü bulanıklaşıyordu. Kullanıcılarda bu durumdan oldukça şikayetçiydi.

WhatsApp, kullanıcılarının bu sorunu yaşamaması için görüntülü görüşmeler için resim içinde resim modu üzerinde çalıştığını açıkladı. Resim içinde resim modu sayesinde WhatsApp kullanıcıları, görüntülü konuşurken başka uygulamalara da kamera bulanıklaşmadan girebilecek.


Görüntülü konuşmalar için resim içinde resim modu, şu anda iOS beta 22.24.0.79 güncellemesiyle test aşamasında yer alıyor. Özelliğin şu anda test aşamasında olduğu belirtildi. Yeniliğin iOS 15 ve üzeri güncellemelerle uyumlu olduğunu düşünülüyor. 

WhatsApp, ek olarak 21 adet yeni emoji üzerinde çalışıyor. İçerisinde pembe kalp, penguen ve çeşitli birçok kategoriyi barındıran yeni emojiler test aşamasında. Platform, aynı zamanda bünyesinde bulunan sekiz emojinin de tasarımını baştan yaratıyor. Bunlar arasında yalvaran yüz emojisi ve gözleri yaşla dolmuş emoji ve daha birçoğu yer alıyor. Yeni emojilerin WhatsApp için kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

İŞTE O EMOJİLER 

Titreyen yüz
Pembe kalp
Mavi kalp
Gri kalp
Eşek
Geyik başı
Ördek
Melek kanadı
Denizanası
Sümbül
Bezelye
Zencefil
Yelpaze
Tarak
Yan flüt
Maraka
Sikh sembolü
Wi-Fi sembolü
Çak bi' beşlik (soldan)
Çak bi' beşlik (sağdan)
Kuş başı

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
2
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
3
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
6
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
7
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.