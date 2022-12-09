10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Google yeni Android özelliklerini duyurdu. Yeni Android özellikleri neler

Google yeni Android özelliklerini duyurdu. Yeni Android özellikleri neler

Android işletim sistemini geliştirmeye devam eden Google, büyük sürüm güncellemelerinin yanı sıra küçük sürüm güncellemeleri ile de ara ara talep edilen özellikleri platforma ekliyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 23:35
Takip Et

Google yeni Android özelliklerini duyurdu. Yeni Android özellikleri neler

Google yeni Android özelliklerini duyurdu. Yeni Android özellikleri neler
+
Aa
-

donanimhaber'in phonearena.com'dan derlediği habere göre; Kısa süre içerisinde dağıtıma başlayacak olan yeni Android özellikleri arasında YouTube arama widget’ı, Fotoğraflar uygulamasında yeni kolaj stilleri yer alıyor. 

Yeni Android özellikleri neler?

Kısa süre içerisinde dağıtıma başlayacak özelliklerden ilki YouTube ekran widget’ı. YouTube arama çubuğu ile gelen widget ayrıca kütüphane, abonelikler, anasayfa ve Short sekmelerine de erişim imkânı sunuyor. Ögeye Widget menüsünden ulaşabiliyorsunuz.

Diğer özellik Fotoğraflar uygulamasına eklenen yeni kolaj stilleri. Karı-koca DABSMYLA ve Yao Cheng Design tasarımcı ekibi tarafından geliştirilen bu yeni stiller kolajlarınıza farklı bir hava katmayı amaçlıyor.

Emoji Mutfağı mesajlarınızda iki emojiyi yan yana yazdığınızda ortaya çıkıyor ve yeni bir kombinasyon oluşturuyor. Son olarak görme problemi olan kullanıcılar için yeni Reading modu ekranı, fontları, renkleri ve okuma hızını ayarlayabiliyor. Bu uygulama mağazadan indirmeye hazır.

Son olarak Google TV uygulaması ile görüntüleri doğrudan televizyona veya oynatıcıya yansıtmak, bunun yanında telefondaki asıl uygulamanızı kullanmaya devam etmek veya kumanda olarak kullanmak da mümkün oluyor. Yine dijital anahtarlar üzerinde telefonu kullanarak aracınızı kilitlemek veya kilit açmak, anahtarları iPhone kullanıcıları ile paylaşmak ve araca kimin eriştiğini görmek mümkün. Bu özellikler yavaş yavaş dağıtıma başladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
2
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
3
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
4
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
5
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı.
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
6
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
﻿Aile Bakanlığı’nın müdürü, tarikatta istismarı inkar eden paylaşımları beğendi
7
﻿Aile Bakanlığı’nın müdürü, tarikatta istismarı inkar eden paylaşımları beğendi
﻿Aile Bakanlığı’nın müdürü, tarikatta istismarı inkar eden paylaşımları beğendi
﻿Beş müstakil ev üç gün içerisinde iki kez soyuldu
﻿Beş müstakil ev üç gün içerisinde iki kez soyuldu
﻿Beş müstakil ev üç gün içerisinde iki kez soyuldu
﻿AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı
﻿AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı
﻿AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı
﻿Endonezya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti
﻿Endonezya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti
﻿Endonezya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti
﻿Zelenskiy 'İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti'
﻿Zelenskiy 'İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti'
﻿Zelenskiy 'İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti'
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.