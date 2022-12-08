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WhatsApp'tan gelen link'e tıkladı 185 bin lira dolandırıldı. Bu numaraya kanmayın

Maltepe’de telefonuna gelen ve ek gelir sağlayacağının yazılı olduğu mesajdaki linke tıklayan engelli genç dolandırıldı. Engelli genç bankadan 185 bin TL kredi çekip dolandırıcıların hesabına yatırdı. Dolandırıcılardan bir daha haber alamayan engelli genç ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:03
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WhatsApp'tan gelen link'e tıklayan engelli genç dolandırıldı

WhatsApp'tan gelen link'e tıkladı 185 bin lira dolandırıldı. Bu numaraya kanmayın
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(İHA)

Dolandırıcılık olayı İstanbul Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, Adem Turan isimli 30 yaşındaki engelli vatandaş, cep telefonuna gelen ‘ek gelir' vaadli mesajda bulunan linke tıkladı. Sanal ortam üzerinden henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheliyle konuşmaya başladı.

Dolandırıcı şahıs ya da şahıslar, engelli gence bir sanal alışveriş sitesi üzerinden satış yaparak para kazanacağını ve belirtilen miktardaki ücretleri geri alacağı koşuluyla yönlendirdiği hesaba para yatırmasını istedi. Turan, şüphelilerin istediği miktarı karşılamak için maaş müşterisi olduğu bankadan 8 günde toplamda 185 bin lira kredi çekti. Sanal ortam üzerinden şüphelilerin hesabına parayı yatırmasının ardından geri dönüş alamayan Turan, durumu ailesiyle paylaştı. Çocuklarının dolandırıldığını anlayan aile karakola giderek şikayetçi oldu.

“AİLEMİN BORCU VARDI, YARDIM ETMEK İSTEDİM”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan engelli genç Adem Turan, “Telefonuma gelen mesajdaki ‘ek gelir' linkine tıkladım. Linke tıklayınca Whatsapp üzerinden bir numaraya yönlendirildim ve bir kadınla konuşmaya başladım. İnternet üzerinden satış yaparak para kazanabileceğimi söyledi. Önce para yatırmam gerektiğini sonra yatırdığım paranın iade edileceğini söylediler. Param olmadığını belirtince çevremden ya da bankadan kredi çekmemi söyledi. Ailemin borcu vardı, engelli kız kardeşim vardı, yardım etmek istedim. Bende gidip aralıklı olarak toplamda 185 bin Lira kredi çekip bana şifresi verilen hesaba yatırdım. Sonra kimseye ulaşamadım. Ben kandım, kimse kanmasın” dedi.

“BU BORCU ÖDEMESİ İÇİN YEMEDEN İÇMEDEN 4 SENE ÇALIŞMASI LAZIM”

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen anne Fatma Turan, “Oğlum bize dolandırıldığını söyledi. Karakola giderek şikayetçi olduk. Oğlumu dolandıranların yakalanmasını istiyoruz. Bankaya 185 bin Lira borçlu olduk. Bu borcu ödemesi için yemeden içmeden 4 sene çalışması lazım. 8 kez kredi çekmiş. Bize yardım etmek için bu işlere kalkışmış. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Bunu yapanların yakalanmasını istiyorum” diye konuştu.

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