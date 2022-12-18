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WhatsAp'a 3 yeni hareketli emoji geliyor

WhatsApp, kullanıcıları için üç adet büyük ve hareketli emoji test ettiğini açıkladı. Emojilerin kalp emojisi olduğuna dikkat çekildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 09:01
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WhatsAp'a 3 yeni hareketli kalp emojisi geliyor

WhatsAp'a 3 yeni hareketli emoji geliyor
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WhatsApp,  üç büyük ve hareketli emoji de test ettiğini duyurdu. WhatsApp’ın şu anda senelerdir süregelen yalnızca bir adet büyük ve hareketli kırmızı kalp emojisi mevcutken WABetaInfo’nun paylaşımına göre WhatsApp test ettiği gri kalp, pembe kalp ve açık mavi kalp emojileri de hareketli ve büyük olarak sunacağını söyledi.

EMOJİLERE AİT EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

GIF ile benzerlik gösteren bu emojilerin uygulamaya ne zaman getirileceğine dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Yeni emojiler arasında en çok dikkat çeken pembe kalp emojisi oldu. Çünkü birçok pembe kalbe benzeyen farklı varyantlarda emoji var. Fakat klasik görünümlü bir pembe kalp emojisi yok. Bu durum sosyal medya platformlarında ve WhatsApp kullanıcıları arasında dönem dönem tartışma konusu oldu.

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