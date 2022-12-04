WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu

WhatsApp çok yakında yeni 21 emojisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Öncesinde yeni gelecek emojiler detaylandırıldı. Bu yeni emojilerin bazıları kullanıcılar tarafından sosyal medya tarafında WhatsApp'a gelmesi için paylaşımlar yapılıyordu. Pembe, mavi ve gri renkli eklenen kalplere ek olarak, farklı hayvan türleri, jestler ve yiyecekler de geliyor.

WHATSAPP'A GELECEK YENİ EMOJİLER

WhatsApp'ın yeni emojileri mevcut durumda beta sürüm kodlarında keşfedildi. Emojiler şu anda klavyeye eklenmemiş olsa da yakında eklenmesi ve kullanıcılara sunulması bekleniyor.

İşte WhatsApp'a gelecek yeni emojiler:

Titreyen yüz

Pembe kalp

Mavi kalp

Gri kalp

Eşek

Geyik başı

Ördek

Melek kanadı

Denizanası

Sümbül

Bezelye

Zencefil

Yelpaze

Tarak

Yan flüt

Maraka

Sikh sembolü

Wi-Fi sembolü

Çak bi' beşlik (soldan)

Çak bi' beşlik (sağdan)

Kuş başı