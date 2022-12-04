WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu

WhatsApp çok yakında yeni 21 emojisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Öncesinde yeni gelecek emojiler detaylandırıldı. Bu yeni emojilerin bazıları kullanıcılar tarafından sosyal medya tarafında WhatsApp'a gelmesi için paylaşımlar yapılıyordu. Pembe, mavi ve gri renkli eklenen kalplere ek olarak, farklı hayvan türleri, jestler ve yiyecekler de geliyor.
WHATSAPP'A GELECEK YENİ EMOJİLER
WhatsApp'ın yeni emojileri mevcut durumda beta sürüm kodlarında keşfedildi. Emojiler şu anda klavyeye eklenmemiş olsa da yakında eklenmesi ve kullanıcılara sunulması bekleniyor.
İşte WhatsApp'a gelecek yeni emojiler:
Titreyen yüz
Pembe kalp
Mavi kalp
Gri kalp
Eşek
Geyik başı
Ördek
Melek kanadı
Denizanası
Sümbül
Bezelye
Zencefil
Yelpaze
Tarak
Yan flüt
Maraka
Sikh sembolü
Wi-Fi sembolü
Çak bi' beşlik (soldan)
Çak bi' beşlik (sağdan)
Kuş başı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.