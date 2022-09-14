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WhatsApp'ta 5 yeni güncelleme kullanıma başladı. Resmen duyurdular

WhatsApp uygulaması dünya çapında en çok kullanılan uygulamadır. Bu durumun temel sebeplerinden bir tanesi de uygulamanın sık sık güncelleme yapıyor oluşudur. Uygulamaya bu bağlamda 5 yeni özellik daha getirildi. İşte o özellikler...

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 10:33
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WhatsApp'a 5 yeni güncelleme getirildi

WhatsApp'ta 5 yeni güncelleme kullanıma başladı. Resmen duyurdular
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WhatsApp kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla her geçen gün yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Buna rağmen maksimum dosya boyutu başta olmak üzere bazı konularda rakiplerinin oldukça gerisinde kalan WhatsApp, uygulamaya 5 yeni güncelleme getirdi. Güncellemeleri de resmi olarak kullanıcıları ile paylaştı.

Güncellemelerin duyurusu WhatsApp tarafından resmi internet sitesinde belirli aralıklarla yayınlanmıştı ancak bazı güncellemeler bazı ülkeleri kapsıyordu. Ya da bu güncellemeler henüz test aşamasında olarak anlatılıyordu. Temmuz ayında yayınlanan bir blog yazısında ise toplu güncelleme duyurusu yapılmıştı. 

İŞTE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

1- Arama çubuğunun yan tarafında yer alan simgeye tıklayarak, okunmamış mesajları sıralamak mümkün hale geldi. Bunun yanı sıra yoğun bir şekilde kullanılan mesaj silme özelliğinde iyileştirmeler yapıldı.

2- Mesajın hem gönderen kişiden hem de alıcıdan silinmesini sağlayan “Herkesten Sil” özelliğinin süresi artık 2 günün üzerine çıktı. Yani gönderdiğiniz bir mesajın 48 saat sonra bile her iki taraftan silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

3- Grup katılımcı sayısı 512'ye yükseldi.

4- Maksimum dosya boyutu sınırı 2 GB'a yükseltildi.

5- Bunun yanı sıra “Benden Sil” özelliğini kullanarak bir mesajı sildiğinizde, bu işlemi ilk birkaç saniye içerisinde geri almak mümkün hale geldi. WhatsApp gruplarında maksimum katılımcı sayısı 512’ye yükselirken, maksimum dosya boyutu 100 MB’den 2 GB’a çıkarıldı.

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