WhatsApp'a anket özelliği geliyor: Nasıl kullanılacak

WABetaInfo’nun haberine göre, WhatsApp grup anketleri özelliği üzerinde çalışıyor.

Anketler, bir soru göndermenize ve yanıtlar için 12'ye kadar seçenek sunmanıza olanak tanıyan bir anket oluşturma ara yüzü ile hazırlanmaktadır. Bu özellik Android için en son WhatsApp beta sürümü 2. 22. 20. 11'de görüldü.

Medya paylaşım seçeneklerini de içeren menü içerisinde WhatsApp anket oluşturma özelliğini bulunabilecek. Özellikle, anket oluşturma seçeneği medya paylaşım menüsünde yedinci seçenek. WABetaInfo ayrıca WhatsApp Desktop beta ve iOS için WhatsApp beta için gelecek güncellemede aynı kısayolun da olacağını söyledi.

DAHA ÖNCE DE 5 GÜNCELLEME GETİRİLMİŞTİ

1- Arama çubuğunun yan tarafında yer alan simgeye tıklayarak, okunmamış mesajları sıralamak mümkün hale geldi. Bunun yanı sıra yoğun bir şekilde kullanılan mesaj silme özelliğinde iyileştirmeler yapıldı.

2- Mesajın hem gönderen kişiden hem de alıcıdan silinmesini sağlayan “Herkesten Sil” özelliğinin süresi artık 2 günün üzerine çıktı. Yani gönderdiğiniz bir mesajın 48 saat sonra bile her iki taraftan silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

3- Grup katılımcı sayısı 512'ye yükseldi.

4- Maksimum dosya boyutu sınırı 2 GB'a yükseltildi.

5- Bunun yanı sıra “Benden Sil” özelliğini kullanarak bir mesajı sildiğinizde, bu işlemi ilk birkaç saniye içerisinde geri almak mümkün hale geldi. WhatsApp gruplarında maksimum katılımcı sayısı 512’ye yükselirken, maksimum dosya boyutu 100 MB’den 2 GB’a çıkarıldı.