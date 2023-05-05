WhatsApp'a güncelleme. Kullanıcılar çok sevinecek

WhatsApp anketler ve medyalar için güncelleme geldi. İşte detaylar...

WhatsApp'a güncelleme. Kullanıcılar çok sevinecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, mesajlaşma uygulaması WhatsApp anketlere bir dizi yenilik ve medyalara ek açıklama desteği getiriyor.

Yeni özellikler, önümüzdeki haftalarda global olarak erişime açılacak. “Birden çok yanıta izin ver” isimli bir desteğe sahip olacak anketler, böylece kullaınıcıların ikilem yaşamasının önüne geçecek.

whatsapp-8949.webp

Ek olarak kullanıcıların, sohbetlerde anketleri bulmasına yardımcı olmak için yeni bir arama seçeneği eklendi. Son olarak anketlerin yanıtlarını gösterecek bir bildirim desteği de sunulacak. Böylece anketler için destek genişletilmiş olacak.

Anket özelliğinin haricinde, kullanıcıların içerik paylaşması daha kolay olacak. Bir sohbetten başka bir sohbete iletilen görüntülerin açıklamalarını değiştirmek mümkün olacak.

İlgili Haberler
WhatsApp’tan IPhone kullanıcılarını rahatlatan özellik
WhatsApp’ta GIF’lerle ilgili müthiş özellik
WhatsApp’tan sohbetlere özel yeni güvenlik adımı
WhatsApp ‘tan süper özellik geliyor. Artık Sesli mesajlar metne dönüşecek
Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Patlaya patlaya yandı. Çığlık sesleri yükseldi Güncel
Patlaya patlaya yandı. Çığlık sesleri yükseldi
Hayıt bitkisi sivilce ve aknelere iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hayıt bitkisi sivilce ve aknelere iyi geliyor
Efes Selçuk Belediyesi'nden deprem bölgesinde üretimi filizlendiren dayanışma Güncel
Efes Selçuk Belediyesi'nden deprem bölgesinde üretimi filizlendiren dayanışma
Balıkesir'de tur otobüsü tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var Güncel
Balıkesir'de tur otobüsü tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var
Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı Dünya
Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı
Balıkesir’de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonları: 8 gözaltı Güncel
Balıkesir’de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonları: 8 gözaltı
Fabrikatöre işyerinde 6 kurşun Güncel
Fabrikatöre işyerinde 6 kurşun