WhatsApp'a güncelleme. Kullanıcılar çok sevinecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, mesajlaşma uygulaması WhatsApp anketlere bir dizi yenilik ve medyalara ek açıklama desteği getiriyor.

Yeni özellikler, önümüzdeki haftalarda global olarak erişime açılacak. “Birden çok yanıta izin ver” isimli bir desteğe sahip olacak anketler, böylece kullaınıcıların ikilem yaşamasının önüne geçecek.

Ek olarak kullanıcıların, sohbetlerde anketleri bulmasına yardımcı olmak için yeni bir arama seçeneği eklendi. Son olarak anketlerin yanıtlarını gösterecek bir bildirim desteği de sunulacak. Böylece anketler için destek genişletilmiş olacak.

Anket özelliğinin haricinde, kullanıcıların içerik paylaşması daha kolay olacak. Bir sohbetten başka bir sohbete iletilen görüntülerin açıklamalarını değiştirmek mümkün olacak.