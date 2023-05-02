WhatsApp’tan sohbetlere özel yeni güvenlik adımı

Editör:Ayşe Memiş

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Elde edilen bilgilere göre, sohbetler kilitlenebilecek. Mesaj kilitlerini açabilmek için de Face ID veya Touch ID gerekiyor.

Kilitli sohbetler için bildirimlerin yazar ve mesaj önizlemesi olmadan alınır. Ayrıca, kilitli sohbetleri daha da gizli tutmak için medya telefonun galerisine otomatik olarak kaydedilmez.

Özellik sayesinde telefonunuz başka birinin eline geçse de şifre, yüz okuma veya parmak okuma olmadan kilitlenen mesajları açamayacak.

Sohbetleri kilitleme özelliği abazı beta kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Gelecek günlerde daha fazla kullanıcıya sunulacak.

SESLİ MESAJLARI METNE DÖNÜŞTÜRME

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de WhatsApp sesli mesajları metne dönüştürme özelliği getirmişti.

Böylece sesli mesajı bulmak ve metnini bulmak daha kolay olacak. Ayrıca bu özellik kullanıcıları zamandan tasarruf ettiriyor.