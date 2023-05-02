WhatsApp’tan sohbetlere özel yeni güvenlik adımı

WhatsApp’ta sohbetleri kilitleme özelliği geliyor. İşte detaylar…

WhatsApp’tan sohbetlere özel yeni güvenlik adımı

Editör:Ayşe Memiş

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Elde edilen bilgilere göre, sohbetler kilitlenebilecek. Mesaj kilitlerini açabilmek için de Face ID veya Touch ID gerekiyor.

Kilitli sohbetler için bildirimlerin yazar ve mesaj önizlemesi olmadan alınır. Ayrıca, kilitli sohbetleri daha da gizli tutmak için medya telefonun galerisine otomatik olarak kaydedilmez.

67.jpg

Özellik sayesinde telefonunuz başka birinin eline geçse de şifre, yüz okuma veya parmak okuma olmadan kilitlenen mesajları açamayacak.

Sohbetleri kilitleme özelliği abazı beta kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Gelecek günlerde daha fazla kullanıcıya sunulacak.

SESLİ MESAJLARI METNE DÖNÜŞTÜRME

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de WhatsApp sesli mesajları metne dönüştürme özelliği getirmişti.

Böylece sesli mesajı bulmak ve metnini bulmak daha kolay olacak. Ayrıca bu özellik kullanıcıları zamandan tasarruf ettiriyor.

hujmhilkom.jpg

İlgili Haberler
WhatsApp ‘tan süper özellik geliyor. Artık Sesli mesajlar metne dönüşecek
WhatsApp durumlarıyla ilgili Facebook adımı
WhatsApp’tan devrim gibi özellik. Sesli mesajlara transkripsiyon özelliği
WhatsApp çağrı bildirimleri güncellendi. 3. bir seçenek geldi
Öne Çıkanlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Son Haberler
Şenol Güneş ya sezon başı gelseydi: Uğur Meleke'den çarpıcı soru Spor
Şenol Güneş ya sezon başı gelseydi: Uğur Meleke'den çarpıcı soru
Taraftar coşkusu alev aldı. Sturm Graz tribünleri yanıyordu Spor
Taraftar coşkusu alev aldı. Sturm Graz tribünleri yanıyordu
Hatmi bitkisi sivrisinek ve böcek sokmalarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hatmi bitkisi sivrisinek ve böcek sokmalarına iyi geliyor
Flaş... Flaş... Seçim günü yasakları açıklandı Siyaset
Flaş... Flaş... Seçim günü yasakları açıklandı
Borsa haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü Hindistan'da yapıldı Dünya
Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü Hindistan'da yapıldı
Uzmanı uyardı: Bu hastalık trafik kazasına davetiye çıkarabilir Sağlık
Uzmanı uyardı: Bu hastalık trafik kazasına davetiye çıkarabilir