WhatsApp’tan IPhone kullanıcılarını rahatlatan özellik

WhatsApp’ın iPhone kullanıcılarının iCloud olmadan sohbet geçmişlerini başka cihaza aktarmalarını sağlayabileceği bildirildi.

WhatsApp’tan IPhone kullanıcılarını rahatlatan özellik

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, iPhone kullanıcılarının iCloud olmadan sohbet aktarmalarına imkân tanıyacak. Bu özelliğin oldukça kolay ve verimli olacak.

Şu anda WhatsApp, iPhone kullanıcılarının sohbet geçmişlerini ve medyalarını başka bir iPhone’a taşımalarına sadece iCloud’a yüklenen bir sohbet yedeği oluşturmaları halinde izin veriyor.

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Yeni özellikle birlikte kullanıcıların yapması gereken ilk şey uygulamayı yeni telefonlarına yüklemek olacak. Ardından aynı numarayla kaydolmaları ve ardından eski iPhone’larını kullanarak yeni cihazda yer alan QR kodunu taramaları gerekiyor. Sonucunda ise sohbet geçmişi otomatik olarak aktarılmış olacak.

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