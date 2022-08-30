﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ta yeni döneme geçiş yapıldı. Kullanıcı deneyimini artırmak isteyen uygulamada artık internet alışverişi yapılacağı ifade edildi.

WhatsApp yaptığı güncellemelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre uygulamada internet alışverişi yapılmaya olanak sağlayacak yeni bir özellik geliştirildiği aktarıldı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; ilk olarak Hindistan’da uygulamaya konuşmuş olan bu özelliğin kıs aşure içerisinde ülkemize de getirileceği iddia edildi.

Meta, JioMart adlı bir şirketle işbirliğine giderek platformda market alışverişi hizmetini vermeye başladı. JioMart’ın tüm bakkal kataloğuna WhatsApp’ta göz atabileceklerini, sepete ürün ekleyebileceklerini, anında mesajlaşma hizmetinden ayrılmadan yerel ödeme ile alabileceğini aktarıldı.

Meta’nın CEO’su konuyu şöyle açıkladı:

Hindistan’da JioMart ile ortaklığımızı başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, WhatsApp’taki ilk uçtan uca alışveriş deneyimimiz. İnsanlar artık JioMart’tan yiyecek satın alabilirler. Ek olarak bunun gibi temelli deneyimler, insanların ve işletmelerin önümüzdeki yıllarda iletişim kurma yolu olacak.

Bu güncellemenin ne zaman Türkiye’ye geleceğine dair ise şu an için yetkili isimlerden açıklama gelmedi.