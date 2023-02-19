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WhatsApp o özelliği kullanıma sundu. Sadece iOS'larda kullanılacak

WhatsApp'a resim içinde resim özelliği eklendi ancak özelliğin şu anda sadece iOS cihazlarda kullanılabileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:25
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WhatsApp'a resim içinde resim özelliği eklendi

WhatsApp o özelliği kullanıma sundu. Sadece iOS'larda kullanılacak
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WhatsApp’ın resim içinde resim özelliği, birisiyle görüntülü konuşma yaparken arkada başka bir uygulama kullanabilmenize olanak sağlaması ile biliniyor.

WhatsApp'ın bu özelliği sayesinde karşıdaki kişinin görüntüsü ise ekranın bir bölümünde yer alacak.

Daha önce Android‘de olan bu özellik, kısa süre önce beta kullanıcılarına sunularak test ediliyordu. Bugün ise tüm iOS kullanıcılarına sunuldu.

Ayrıca iOS tarafı için farklı yenilikler de yapıldı. Bunlardan birisi belge gönderirken başlık ekleme. Bu özellik de daha önce Android’de vardı.

iOS cihazlarda WhatsApp gruplarındaki açıklama kısmının karakter sınırı da artırıldı.

PROFİL ÖZELLİĞİ DE DEĞİŞTİ

WhatsApp uygulamasından kişiselleştirilmiş bir avatar oluşturmak ve profil fotoğrafı olarak kullanmak da mümkün hale geliyor. Bunun için Ayarlar’dan Avatar bölümüne girilir.

Yeni özelliklere erişmek için uygulamayı güncellemek gerekiyor. Bunun için App Store’dan WhatsApp’ın sayfasına girilir. Sonrasında ise Güncelle butonuna tıklayarak Sürüm 23.3.77′ye yükseltilmeli. Bu sürüm herkes için yayınlansa da güncelleme notlarında belirtildiği gibi, bazı kullanıcılar önümüzdeki haftalarda erişebileceği ifade edildi.

Güncellemenin 2 GB boyutunda dosya ve 100 tane medya gönderebileceği aktarıldı.

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