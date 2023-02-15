WhatsApp'ta paylaşılacak fotoğraf sayısı artıyor

WABetaInfo, geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ın Android kullanıcıları için medya sınırını arttırdığını duyurmuş, daha sonrasında bu sınırın sadece Android için değil aynı zamanda iOS için de geçerli olduğunu belirtmişti.

Android için 2.23.4.3, iOS için ise 23.3.0.75 Beta güncellemesiyle medya paylaşım sınırının 100’e kadar artacağı belirtiliyor. Şimdilik test aşamasında olan özelliğin, kısa süre sonra kararlı sürüme geleceği ifade ediliyor.

WHATSAPP'TA MEDYA PAYLAŞIM SAYISI 100'E ÇIKIYOR

WhatsApp’ın medya paylaşım sınırı, şu anda 30 ile sınırlı. Bu durum, platform üzerinden sıkça ve yoğun olarak fotoğraf ve video gönderen kişiler için sorun yaratıyor. Çünkü sosyal medya platformlarının ön planda olmasıyla platformlar arasında fotoğraf göndermek son yıllarda herkes tarafından sıkça gerçekleşen bir eylem olarak tanımlanıyor.

Ayrıca WhatsApp, kullanıcıları için benzer bir özellik daha test ediyor. Bu özelliğe göre WhatsApp kullanıcıları artık platformdan çözünürlüğü bozulmadan orijinal kalitede fotoğraf gönderebilecek. Bu iki özelliğin yakın zamanlarda test edilmesi, sosyal medya ve fotoğrafçılık alanında ilgili kişilerin oldukça işine yarayacağı ifade ediliyor.