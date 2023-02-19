WhatsApp Avatar Çıkarmaları güncellendi. İşte eski ve yeni görünüm arasındaki farklar

WABetaInfo’da yer alan paylaşıma göre; WhatsApp'taki Avatar’ların sayısının aynı kalacağı ifade edilirken yeni güncellemeler yapıldığı belirtildi. Yani Meta, yalnızca Avatar’ların tasarımında değişiklik yaptığını belirtti. WhatsApp, Avatar’lar ile oluşan ifadelerin kişilerin duygu ve düşüncelerindeki değişiklikleri yansıttığını düşündüğünü belirtti.

WhatsApp Avatar’lar için olan kıyafet, saç rengi, yüz şekli gibi küçük ama farklılık yaratan detayları konusunda da bazı yenilikler yaptı. Dolayısıyla Avatar’ları güncelleyerek ifadelerin karşı tarafa daha iyi aktarılmasını sağlayacak.

SON SÜRÜM TÜM CİHAZLARDA YER ALACAK

iOS ve Android için aynı anda gelen yenilik, uygulamanın güncellenmiş olarak son sürümlerinin hepsinde yer alacak. Yani yeni Avatar tasarımları, kararlı sürümdeki WhatsApp sürümlerinin hepsine geldi. Kullanıcılar, güncelleme yaparak yeni tasarımdaki Avatar’lara ulaşabilir.

WABetaInfo, yenilikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi avatar paketinde bulunan çıkartma sayısı aynı kalırken yapılan değişiklikler, görsel çekiciliğini artırmak ve çeşitli yelpazeyi yansıtmalarını sağlamak için bazı çıkartmaları yeniden tasarlayıp değiştirerek daha fazla derinlik ve kişilik kattı. Kullanıcıların iletmek istedikleri duygu ve ifadeler. Bize göre değişiklikler, WhatsApp’ın bu özellikle kullanıcı deneyimini geliştirmeye olan bağlılığını da yansıtıyor.”

Ayrıca Meta, Avatar’ları iOS’un Memoji’lerinden daha sonra yarattı. iOS için Memoji’ler de iPhone kullanıcılarında Avatar’lar ile benzer özellikleri yansıtıyor.