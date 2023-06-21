WhatsApp'ta yeni dönem! Artık tanımadığınız kişiler arayamayacak

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak susturmasına imkan tanıyacağını açıkladı. Yeni bir gizlilik özelliğine kavuşacak olan WhatsApp, dolandırıcılık veya istenmeyen mesaj olabilecek aramaların filtrelenmesine yardımcı olmayı amaçladığını duyurdu.

WhatsApp, otomatik olarak susturulan aramaların Aramalar sekmesinde ve bildirimlerinizde görüneceğini ifade etti.

BİLİNMEYEN NUMARALARI ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Yeni WhatsApp bilinmeyen arayanları susturma özelliğini kullanmak için Android veya iOS cihazınızda uygulamanın en son sürümünü çalıştırıyor olmanız gerekir. Ayarlar > Gizlilik sekmesine giderek aşağı kaydırdığınızda karşılaşacağınız Aramalar seçeneğine dokunun. Bir sonraki ekranda, Bilinmeyen Kullanıcıları Sessize Al yazan seçeneği aktif edin.