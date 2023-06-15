WhatsApp'tan kullanıcılara sürpriz özellik

WhatsApp, bir yeni güncellemeyi daha yakında tüm kullanıcılara sunacağını açıkladı.

WABetInfo'nun haberine göre, WhatsApp, iOS ve Android için beta güncellemelerinde videolu mesajlar adı verilen yeni bir özelliği test ediyor.

60 SANİYE SINIRI VAR

Videoların 60 saniyeye kadar paylaşma özelliğini sunan, seçili beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Ayrıca haberde önümüzdeki haftalarda videolu mesaj özelliğinin kademeli olarak daha fazla kullanıcıya erişim açılacağı ifade edildi.

VİDEO MESAJ ÖZELLİĞİNİ NASIL KULLANILIR?

Eğer WhatsApp'ta videolu mesaj özelliğinin kullanılabilir olup olmadığı öğrenilmek isteniyorsa önce herhangi bir sohbet ekranına giriş yapılmalı. Hemen ardından sohbet çubuğundaki mikrofon simgeye dokunduğunda mikrofon eğer kameraya dönüşürse videolu mesaj özelliğini kullanılabilir.

Video mesajlarını alabilmek için gönderilen kullanıcının WhatsAppın son sürümünün kullanıyor olması gerektiğine dikkat çekildi.