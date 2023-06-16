WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor

Editör: Ayşe Memiş

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a kullanıcıların çok seveceği özellik geliyor. Bir telefonda birden fazla WhatsApp hesabı olabilecek.

Özellik test aşamasında olduğu bildirildi. WABetaInfo sosyal medya hesabından bir görüntü de paylaştı.

Dolayısıyla kullanıcılar hem iş hem ne günlük hayatta kullandıkları ayrı telefonları bırakabilecek.Çoklu hesap özelliği sayesinde aynı telefondan birden fazla WhatsApp hesabına giriş yapılabilecek.

WABetaInfo, bu özelliğin şu anda yalnızca Whatsapp Business beta sürümünde mevcut olduğunu belirtti.

VİDEOLUI MESAJ ATMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp'a geçen günlerde yeni bir özellik geldiği duyurulmuştu. Yakında videolu mesaj atma özelliği kullanıma sunulacak.

Videoların 60 saniyeye kadar paylaşma özelliğini sunan, seçili beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Ayrıca haberde önümüzdeki haftalarda videolu mesaj özelliğinin kademeli olarak daha fazla kullanıcıya erişim açılacağı ifade edilmişti.