WhatsApp sanal gerçekliğe taşınıyor. Yeni dönem başlıyor

WhatsApp'a yakında VR başlıklarla erişim mümkün olacak. Detaylar belli oldu.

WhatsApp sanal gerçekliğe taşınıyor. Yeni dönem başlıyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp'ın Beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Meta Quest başlığıyla WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.

WABetaInfo tarafından hazırlanan bir raporda Android için WhatsApp Beta'da bağlantılı cihazlar kısmında yeni bir cihaz keşfedildi.

Böylece uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde mevcut bir WhatsApp hesabını bir Meta Quest cihazına bağlamak mümkün olacak.

gtyhgn-il.jpg

Bu özellik Android 2.23.13.6 için WhatsApp Beta güncellemesi aracılığıyla ortaya çıktığı ve hâlâ geliştirme aşamasında olduğundan Meta Quest'i resmi olarak bağlanmanın henüz mümkün değil. Bu nedenle, mevcut WhatsApp hesabı ile VR cihazı arasındaki bağlantının nasıl gerçekleşeceği ve uyumlulukla ilgili bilgiler gibi daha fazla ayrıntı şu anda mevcut değil.

Ancak yakın bir zamanda gelecek bir güncelleme ile özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor.

META QUEST 3 VR

Meta Quest 3, Quest Pro gibi tam renkli geçiş sunuyor. Bu, kullanıcıların harici kameralar aracılığıyla çevrelerindeki fiziksel alanın renkli bir versiyonunu görmelerini sağlıyor.

Başlık, artırılmış gerçeklik öğelerini dış dünyayla harmanlayabilecek.

İlgili Haberler
WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor
WhatsApp'tan kullanıcılara sürpriz özellik
Süleyman Soylu WhatsApp grubundan çıkarıldı
Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi
Öne Çıkanlar
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Son Haberler
Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı Ekonomi
Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı
Toplu sözleşmeyle işçi maaşlarına yüzde 66 zam kabul edildi Güncel
Toplu sözleşmeyle işçi maaşlarına yüzde 66 zam kabul edildi
Hatalı park cezaları bunu yaptırdı. Artık ceza yemiyor Dünya
Hatalı park cezaları bunu yaptırdı. Artık ceza yemiyor
Nevşin Mengü'nün ‘orgazm’ gafı olay oldu Magazin
Nevşin Mengü'nün ‘orgazm’ gafı olay oldu
Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendiren erteleme. Faiz kararı öncesi alındı Ekonomi
Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendiren erteleme. Faiz kararı öncesi alındı
Kuveyt’te yeni hükümet kuruldu Dünya
Kuveyt’te yeni hükümet kuruldu
Yaz gelmeden kara kış geldi Güncel
Yaz gelmeden kara kış geldi