WhatsApp sanal gerçekliğe taşınıyor. Yeni dönem başlıyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp'ın Beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Meta Quest başlığıyla WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.

WABetaInfo tarafından hazırlanan bir raporda Android için WhatsApp Beta'da bağlantılı cihazlar kısmında yeni bir cihaz keşfedildi.

Böylece uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde mevcut bir WhatsApp hesabını bir Meta Quest cihazına bağlamak mümkün olacak.

Bu özellik Android 2.23.13.6 için WhatsApp Beta güncellemesi aracılığıyla ortaya çıktığı ve hâlâ geliştirme aşamasında olduğundan Meta Quest'i resmi olarak bağlanmanın henüz mümkün değil. Bu nedenle, mevcut WhatsApp hesabı ile VR cihazı arasındaki bağlantının nasıl gerçekleşeceği ve uyumlulukla ilgili bilgiler gibi daha fazla ayrıntı şu anda mevcut değil.

Ancak yakın bir zamanda gelecek bir güncelleme ile özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor.

META QUEST 3 VR

Meta Quest 3, Quest Pro gibi tam renkli geçiş sunuyor. Bu, kullanıcıların harici kameralar aracılığıyla çevrelerindeki fiziksel alanın renkli bir versiyonunu görmelerini sağlıyor.

Başlık, artırılmış gerçeklik öğelerini dış dünyayla harmanlayabilecek.