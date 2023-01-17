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  • 2022’de en çok tıklanan Wikipedia makaleleri belli oldu. İlk 20'nin listesi

2022’de en çok tıklanan Wikipedia makaleleri belli oldu. İlk 20'nin listesi

Geçtiğimiz yılın en çok okunan makaleleri açıklandı. İlk sırada Kleopatra yer alırken ikinci sırada Jaffrey Dahmer onu takip etti. Üçüncü sıraya ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile ilgili tarihçe yerleşti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:01
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Wikipedia'da en çok okunan yazılar belli oldu

2022’de en çok tıklanan Wikipedia makaleleri belli oldu. İlk 20'nin listesi
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İrlanda'da bulunan Dublin Üniversitesi'nde sosyolog olarak görev yapan Taha Yasseri adlı bilim insanı düzenli olarak her yıl hangi makalelerin en çok okunduğunu paylaşıyordu.

2022 yılı ile ilgili de bir analiz çıkaran Yasseri, en çok okunan makalenin Antik Mısır'ın son kraliçesi olan Kleopatro olduğunu ve bu makalenin de 55 milyon 882 bin görüntülenme aldığını açıkladı.

En çok okunan ikinci makale ise 54 milyon 10 bin kez görüntülenme ile Amerikalı suçlu Jeffrey Dahmer oldu. 2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da Wikipedia’da en çok okunanlar arasında yer aldı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; ilk 20'deki Wikipedia makaleleri şöyle sıralandı:

   

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