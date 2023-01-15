Wikipedia'da yılın en çok aranan ismi belli oldu. Tüm dünyadaki büyük olayları ezdi geçti

Wikipedia'nın İngilizce versiyonunda Helenistik Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra'yla ilgili makale, 2022 yılının en çok görüntülenen sayfası oldu: Makale toplam 55 milyon tık aldı.

WIKIPEDİA'DA EN ÇOK ARANAN İSİM NEDEN KLEOPATRA OLDU

Dublin Üniversitesi Koleji'nden sosyolog Taha Yasseri, meslektaşlarıyla birlikte geçtiğimiz yılın çevrimiçi ansiklopedide en çok görüntülenen makalelerin istatistiklerini topladı. Bu, eğilimleri analiz etmesine ve dünyadaki en önemli olayları incelemesine olanak tanımakta olduğunu ortaya çıkardı. 2022 verilerine göre yapılan analiz sonuçlarını görenler şaşkına döndü.

TÜM DÜNYADAKİ BÜYÜK OLAYLARDAN BİLE DAHA ÇOK ARATILDI

DonanımHaber.com'da yer alam habere göre; İngilizce Wikipedia'da en çok görüntülenen ilk 100 makalede birinci sırayı Kleopatra hakkındaki makalenin aldığı ortaya çıktı. Çok büyük dünya olaylarına adanmış sayfaları bile geride bıraktı. Bunlar arasında Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ve Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası da bulunuyor.

En çok görüntülenen sayfaların ikincisi ise Jeffrey Dahmer oldu. Ancak Dahmer'in dizisinin çekilmesi kişinin aratılması için en önemli sebeplerinden biri olarak tanımlandı.

Ancak 2022'de Kleopatra ile ilgili yüksek profilli bir proje veya duyuru bulunmuyordu.

KLEOPATRA'NINBİRİNCİ OLMASININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Kleopatra fenomeni araştırmasına giren Taha Yasseri, tüm sosyal ağları karıştırdı ve bir ipucu buldu. Twitter'da biri, Google Asistan'ın, kullanıcılara yeteneklerini tanıtmak için popüler bir ipucu olarak şu ifadeyi verdiğinden bahsetti: Kleopatra'yı Wikipedia'da Göster.

Google Asistan çok popüler ve en az 1 milyar cihazda yerleşik olarak bulunuyor. Her ay 500 milyon kişi ve hatta daha fazlası tarafından da aktif olarak kullanılmaktadır. Google Asistan'ın tavsiyelerine gerçekten uyuyorlar ve ipucunu telaffuz ediyorlar, ardından Wikipedia'daki ilgili sayfa açılıyor.