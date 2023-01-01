Windows 11'e 3 yeni güncelleme geliyor

Microsoft, 2022'de en son işletim sistemi Windows 11 için iki özellik güncellemesi sunmuştu. İlki, sürüm 22H2 veya "2022 Güncellemesi" olarak adlandırılmış ve Eylül'de cihazlara yüklenmişti. Bir ay sonra da "Moments" olarak adlandırılan ikinci bir uygulama daha geldi.

Microsoft, güncelleme politikalarını açıklamıyor ancak Windows Central'da yeni yayınlanan bir rapor, durumu açıklığa kavuşturdu ve 2023'te gelmesi planlanan Windows 11 güncellemelerinin incelenmesine olanak sağlıyor.

Windows Central'dan Zac Bowden'a göre, Windows 11 için bir sonraki özellik güncellemesi Şubat veya Mart 2023'te gelecek ve "Moments 2" olarak adlandırılacak. "Moment 2" güncellemesi, yeniden canlanan tablet modu, çok daha iyileştirilmiş bir bildirim alanı (sistem çubuğu), Windows Arama için iyileştirmeler, daha iyi bir Görev Yöneticisi, enerji verimliliğini yönetmek için yeni bir sayfa, tam ekran widget'lar ve daha fazlasını getirecek. Tüm bu değişiklikler, Microsoft'un kullanıcılardan gelen önemli eleştirileri ele alma ve Windows 11'i daha modern ve estetik açıdan hoş hale getirme çabalarının bir sonucu olarak değerlendirilecek.

"Moment 3" güncellemesi ise yılın ortasına doğru çıkacak. Sürümün muhtemelen Mayıs veya Haziran 2023'te geleceği düşünülüyor.

2023'ün son büyük güncellemesi ise "Moment 4" olacak; Eylül veya Ekim 2024'te çıkacak. Rapor, "Moment 4" güncellemesinin Windows 11 23H2 olabileceğini söyledi. Windows 11 22H2 ve kapsamlı yeni özellik listesinin aksine, Windows 11 23H2 daha küçük olacak biraz daha az etkileyici bir dizi yeni yetenekle yayınlanacak.

Kısacası Microsoft, Windows 11 için 2023 yılı içerisinde 3 özellik güncellemesi sunacak gibi görünüyor.