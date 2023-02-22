Xiaomi 13 Lite'ın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

Xiaomi'nin yeni modeli 13 Lite'ın teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Yeni cihaza dair özellikler listelenirken kamera özellikleri belli oldu.

Xiaomi 13 Lite 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 402ppi piksel yoğunluğuna sahip 6.55 inç AMOLED ekranla geleceği ortaya çıktı. Cihazın ekranının ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı belirtildi. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1‘den gücünü alacak 13 Lite; 8 GB RAM ve minimum 128 GB depolama alanı sunacak olarak tanımlandı.

ANDROİD 12 İLE SATIŞA SUNULACAK

Akıllı telefon kutudan Android 12 ile çıkacak, ancak Android 13 güncellemesi alacağını tahmin ediliyor. Arka tarafında 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro kamera bulunacak. Ön tarafında ise 32+32 Megapiksel ikili kamera kurulumu bulunacak.

Önde ise içerisinde iki adet sensörün yer aldığı hap şeklinde bir tasarım karşımıza çıkacak. Aynı zamanda akıllı telefonun geçtiğimiz yılın eylül ayında Çin’deki kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi Civi 2’nin yeniden markalanmış sürümü olacak.

Xiaomi 13 Lite ayrıca 67W hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh bataryadan beslenecek. Cyberport’un listesine göre Almanya’da 8GB+128GB varyantı için 499,90 euro (533 dolar) olarak fiyatlandırılıyor.

Genel olarak Xiaomi 13 Lite, orta sınıf teknik özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla orta segment kullanıcılarına hitap edecek. Serinin diğer modellerine alternatif olması bekleniyor. Cihazın 26 Şubat’ta global olarak tanıtılacağını hatırlatmak gerekiyor.