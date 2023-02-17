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Xiaomi 11T Pro için MIUI 14 güncellemesi yapıldı

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Xiaomi 11T Pro için yeni bir Android güncellemesi yayınlandı. Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünün özellikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 09:03
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Xiaomi 11T Pro için MIUI 14 güncellemesi yayınlandı

Xiaomi 11T Pro için MIUI 14 güncellemesi yapıldı
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Xiaomiui’nin haberine göre; 2021’in sonlarında piyasaya sürülen Xiaomi 11T Pro cihazlara, Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü eklendi. 

V14.0.1.0.TKDMIXM yapı numarasına sahip güncelleme, cihazın Global ROM’u çalıştıran versiyonu için yayında ve 3,5 GB boyutuna ulaştığını belirtti.

BU GÜNCELLEME HANGİ ÖZELLİKLERİ CİHAZA GETİRECEK

Xiaomi’nin yaptığı etkinlikte bu güncellemenin detayları duyurulmuştu. Bu özellikle artık kullanılmayan ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silinebilecek. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

SİSTEMDE CİDDİ PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ YAPILDI

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği olarak tanımlandı. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında çıkarıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16’lık bir iyileştirme mevcut olarak tanımlandı. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi’nin verileri MIUI 14’ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösterdi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiği belirtiliyor.

MIUI 14 ile birlikte yeni “süper simgeler” adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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