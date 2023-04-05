Xiaomi Buds 4 Pro Türkiye fiyatı açıklandı

Editör: Özlem KIRAL

Yeni kablosuz kulaklık üreten Xiaomi'nin Buds 4 Pro'sunun ülkemizdeki fiyatı belli oldu. Kablosuz kulaklığa dair bazı teknik özellikler de ortaya çıktı.

Cihaz, Hi-Fi ses teknolojisine sahip Xiaomi Buds 4 Pro, yüksek performansı ile dikkat çekti. Üç adet Şeffaflık Modu olan kablosuz kulaklığın Türkiye’de 1.499 TL olarak satışa sunulacağı ifade edildi.

Xiaomi modeli, bluetooth 5.3 bağlantısı ile çalışıyor. Ek olarak pil ömrü tarafında da Apple AirPods ile rekabet ediyor. ANC özelliği kapalı olduğunda 38 saat, aktifken ise 9 saat pil ömrü sunuyor. Öte yandan kulaklık, Xiaomi’nin kendi yapay zekası ile desteklenen 48dB‘ye kadar gürültü engelleme özelliğine sahip. Kablosuz kulaklık, IP54 seviyesinde toza ve suya dayanıklılık özelliği ile tanıtılıyor.

XİAOMİ BUDS 4 PRO ÖZELLİKLERİ

Bluetooth 5.3

Pil ömrü:

-Aktif gürültü engelleme (ANC) açık olduğunda: 9 saat

-Aktif gürültü engelleme (ANC) kapalı ise 38 saat

11mm Çift manyetik dinamik sürücüler

Codec Bileşenleri: SBC/AAC/LHDC 4.0

Hi-Fi ses teknolojisi: 48dB’ye kadar gürültü engelleme (ANC aktifken)

-96kHz HD ses

Etrafı dinleyebilmek için üç adet Şeffaflık Modu.

Çift cihaz destekleyen akıllı hızlı bağlantı

Toza ve suya dayanıklı

Kulaklık ağırlığı: 5 gram

Kasa ağırlığı: 49.5 gram

Fiyatı: 249 euro