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Xiaomi Buds 4 Pro Türkiye fiyatı açıklandı

Teknoloji devi Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklığı Buds 4 Pro'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 14:36
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Xiaomi Buds 4 Pro Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi Buds 4 Pro Türkiye fiyatı açıklandı
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Editör: Özlem KIRAL

Yeni kablosuz kulaklık üreten Xiaomi'nin Buds 4 Pro'sunun ülkemizdeki fiyatı belli oldu. Kablosuz kulaklığa dair bazı teknik özellikler de ortaya çıktı.

Cihaz, Hi-Fi ses teknolojisine sahip Xiaomi Buds 4 Pro, yüksek performansı ile dikkat çekti. Üç adet Şeffaflık Modu olan kablosuz kulaklığın Türkiye’de 1.499 TL olarak satışa sunulacağı ifade edildi.

Xiaomi modeli, bluetooth 5.3 bağlantısı ile çalışıyor. Ek olarak pil ömrü tarafında da Apple AirPods ile rekabet ediyor. ANC özelliği kapalı olduğunda 38 saat, aktifken ise 9 saat pil ömrü sunuyor. Öte yandan kulaklık, Xiaomi’nin kendi yapay zekası ile desteklenen 48dB‘ye kadar gürültü engelleme özelliğine sahip. Kablosuz kulaklık, IP54 seviyesinde toza ve suya dayanıklılık özelliği ile tanıtılıyor.

XİAOMİ BUDS 4 PRO ÖZELLİKLERİ

Bluetooth 5.3
Pil ömrü:
-Aktif gürültü engelleme (ANC) açık olduğunda: 9 saat
-Aktif gürültü engelleme (ANC) kapalı ise 38 saat
11mm Çift manyetik dinamik sürücüler
Codec Bileşenleri: SBC/AAC/LHDC 4.0
Hi-Fi ses teknolojisi: 48dB’ye kadar gürültü engelleme (ANC aktifken)
-96kHz HD ses
Etrafı dinleyebilmek için üç adet Şeffaflık Modu.
Çift cihaz destekleyen akıllı hızlı bağlantı
Toza ve suya dayanıklı
Kulaklık ağırlığı: 5 gram
Kasa ağırlığı: 49.5 gram
Fiyatı: 249 euro

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