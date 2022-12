Xiaomi dört modelinden güncelleme desteğini kesti

Her geçen gün akıllı telefon pazarında yenilikler yaşanırken bazı telefonlardan güncelleme desteği kesiliyor.

Sık sık güncelleme yapan Xiaomi, güncelleme alamayacak cihazlarının listesini de değiştirerek paylaşmaya devam ediyor.

Xiaomi'nin cihazlarına iki yıllık güncelleme desteği verdiği bilinirken desteği biten cihazların listesi güncellendi.

İŞTE DESTEK ALAMAYACAK O CİHAZLAR

Son olarak Redmi K30, Redmi 8, Redmi 8A ve Redmi K30 5G için güncelleme desteği kesiliyor.

Ayrıca;

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

Mi Note 10

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Mi 8

Mi 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi A3 (Android One)

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi Note 8 Pro

Redmi K30

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi K30 5G

cihazlarından da desteğin kesildiği ifade edildi.