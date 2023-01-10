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Xiaomi'den yeni cihaz duyurusu: Cihazın özellikleri sızdı

Xiaomi yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını duyurdu. "Redmi Note 12 Turbo" olarak tanımlanan cihazın hangi özelliklerle çıkabileceği konusunda bazı sızıntılar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 15:16
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Xiaomi Redmi Note 12 Turbo adlı cihaz üzerinde çalışıyor

Xiaomi'den yeni cihaz duyurusu: Cihazın özellikleri sızdı
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Xiaomi, Redmi Note 12 serisi için yeni bir cihazı için çalıştığını duyurdu. Redmi Note 12 Turbo akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, cihazla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

DonanımHaber'den aktarılan bilgilere göre; Yeni modelin Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip olacağı ifade edildi. Çinli üreticinin hangi yonga setini kullanacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. 

Redmi Note 12 Turbo'nun "marble" kod adı altında geliştirildiği de sızdırılan bilgiler arasında olarak belirtiliyor.

TASARIMDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Redmi Note 12 Turbo yeni bir akıllı telefon olmasına rağmen çok fazla tasarım değişikliği sunması beklenmediği ifade edildi. Redmi Note 12'ye benzeme ihtimali yüksek. Cihaz "Turbo" takısını karşılayacak şekilde hız aşırtılmış bir işlemci (veya ek RAM) ile gelir.

Redmi Note 12 Turbo'nun ilk etapta sadece Hindistan pazarında satışa sunulacağı bildiriliyor. Çin'de veya diğer ülkelerde farklı bir isimle piyasaya sürülmesi söz konusu olabilir olarak tanımlandı.

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