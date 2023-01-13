MIUI 14 alacak ilk Xiaomi modeller ortaya çıktı

Xiaomi, Çin’deki modellerini Android 13 tabanlı MIUI 14‘e geçirmeye devam ederken şu çıkacak güncellemesi için bazı açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen global güncelleme sürümüyle birlikte Xiaomi cihazların da Android 13 güncellemesi alabileceği belirtildi. Xiaomi'ye yakın kaynaklardan olan Xiaomiui, globalde yeni yapıyı alacak ilk modellerin listesini duyurdu. Bu cihazların güncellemelerinin hazır olduğu ve dağıtıma başlanacağı belirtilirken güncellemenin ne zaman telefonlara yükleneceğine dair şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı.

İŞTE MIUI 14 ALACAK MODELLER LİSTESİ

Xiaomi 12 Pro V14.0.7.0.TLBEUXM, V14.0.5.0.TLBMIXM (zeus)

Xiaomi 12 V14.0.5.0.TLCEUXM, V14.0.2.0.TLCMIXM (cupid)

Xiaomi 12T V14.0.2.0.TLQEUXM, V14.0.1.0.TLQMIXM (plato)

Xiaomi 12 Lite V14.0.1.0.TLIMIXM (taoyao)

Xiaomi 11 Ultra V14.0.1.0.TKAEUXM (star)

Xiaomi 11 V14.0.1.0.TKBEUXM (venus)

Xiaomi 11 Lite 5G NE V14.0.4.0.TKOEUXM, V14.0.2.0.TKOMIXM (lisa)

Xiaomi 11 Lite 5G V14.0.4.0.TKIEUXM, V14.0.2.0.TKIMIXM (renoir)

Xiaomi 11T V14.0.3.0.TKWMIXM (agate)

POCO F4 GT V14.0.1.0.TLJMIXM (ingres)

POCO F4 V14.0.2.0.TLMEUXM, V14.0.1.0.TLMMIXM (munch)

POCO F3 V14.0.1.0.TKHEUXM (alioth)

POCO X3 Pro V14.0.1.0.TJUMIXM (vayu)

Redmi Note 11T Pro / POCO X4 GT V14.0.1.0.TLOMIXM (xaga)

Redmi Note 11 Pro+ 5G V14.0.1.0.TKTEUXM, V14.0.1.0.TKTMIXM (pissarro)