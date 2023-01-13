13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

MIUI 14 alacak ilk Xiaomi modeller ortaya çıktı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi Android 13 tabanlı MIUI 14 alacak modellerin listesini paylaştı. Cihaz güncellemelerinin ne zaman dağıtıma başlayacağı şu an için bilinmiyor.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:04
Takip Et

Xiaomi'de MIUI 14 alabilecek modeller açıklandı

MIUI 14 alacak ilk Xiaomi modeller ortaya çıktı
+
Aa
-

Xiaomi, Çin’deki modellerini Android 13 tabanlı MIUI 14‘e geçirmeye devam ederken şu çıkacak güncellemesi için bazı açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen global güncelleme sürümüyle birlikte Xiaomi cihazların da Android 13 güncellemesi alabileceği belirtildi. Xiaomi'ye yakın kaynaklardan olan Xiaomiui, globalde yeni yapıyı alacak ilk modellerin listesini duyurdu. Bu cihazların güncellemelerinin hazır olduğu ve dağıtıma başlanacağı belirtilirken güncellemenin ne zaman telefonlara yükleneceğine dair şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı.

İŞTE MIUI 14 ALACAK MODELLER LİSTESİ

Xiaomi 12 Pro V14.0.7.0.TLBEUXM, V14.0.5.0.TLBMIXM (zeus)
Xiaomi 12 V14.0.5.0.TLCEUXM, V14.0.2.0.TLCMIXM (cupid)
Xiaomi 12T V14.0.2.0.TLQEUXM, V14.0.1.0.TLQMIXM (plato)
Xiaomi 12 Lite V14.0.1.0.TLIMIXM (taoyao)
Xiaomi 11 Ultra V14.0.1.0.TKAEUXM (star)
Xiaomi 11 V14.0.1.0.TKBEUXM (venus)
Xiaomi 11 Lite 5G NE V14.0.4.0.TKOEUXM, V14.0.2.0.TKOMIXM (lisa)
Xiaomi 11 Lite 5G V14.0.4.0.TKIEUXM, V14.0.2.0.TKIMIXM (renoir)
Xiaomi 11T V14.0.3.0.TKWMIXM (agate)
POCO F4 GT V14.0.1.0.TLJMIXM (ingres)
POCO F4 V14.0.2.0.TLMEUXM, V14.0.1.0.TLMMIXM (munch)
POCO F3 V14.0.1.0.TKHEUXM (alioth)
POCO X3 Pro V14.0.1.0.TJUMIXM (vayu)
Redmi Note 11T Pro / POCO X4 GT V14.0.1.0.TLOMIXM (xaga)
Redmi Note 11 Pro+ 5G V14.0.1.0.TKTEUXM, V14.0.1.0.TKTMIXM (pissarro)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
6
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.