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Xiaomi telefonlarda sorun yaşayanlar dikkat. Xioami'deki sorunlar bu adımlarla çözülebiliyor

Xiaomi telefonlarda bazı küçük yazılımsal sorunlar yaşanıyor. "Telefonum mu bozuluyor acaba" diye düşünen kullanıcıların sorunu aslında birkaç küçük ayarlarla giderilebiliyor.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 09:27
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Xiaomi telefonlarda sorun yaşayanlar dikkat

Xiaomi telefonlarda sorun yaşayanlar dikkat. Xioami'deki sorunlar bu adımlarla çözülebiliyor
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Xiaomi cihazı olup bildirim sorunu yaşayan, uygulamalardan geç bildirim alan kullanıcılar çoğu zaman cihazının bozulduğunu düşünür. Ancak bu sorunları gidermek için birkaç küçük yönergeyi uygulamak cihazın hata vermesini önleyecektir.

1- PİL TASARRUFU AYARI

Bazı uygulamaların pil tasarrufu modunda olması bu sorunu yaşamalarına sebebiyet verir. Çünkü pil tasarrufu bildirim sorunlarına neden olur. Bunu çözmek için bildirim sorunu yaşanan uygulamayı pil ayarlarında bulmak gerekir. Bulmak için;

Ayarlar-Pil ve Güç kısmına gidilir. Burada "Uygulamalı Pil tasarrufu"  bölümüne tıklanır. Açılan listede sorun yaşanılan uygulamaya tıklanılır ve "Kısıtlama yok" ayarı seçilir. Sorunun giderilip giderilmediğini kontrol edilebilir.

2- KAPATMADAN ÖNCE UYGULAMAYI KİLİTLEYİN

Bir sonraki adım, sorun olan uygulamayı çoklu görev ekranında kilitlemektir. Ana ekran tuşunu kullanarak veya hareketle (aşağıdan yukarıya doğru kaydırma) bu ekrana ulaşılabilir.

Burada, ek bir seçenek menüsü görene kadar parmak uygulama üzerinde uzun süre tutulur. Aşağıda görselde de görülebileceği gibi yan tarafta bir menü açılır. Bu menüde en üstte yer alan kilit simgesine tıklanır ve uygulama kilitlenir.

Böylece uygulama arka planda kilitli kalır ve bildirimler her zaman gelmeye devam eder. 

Üçüncü ve son aşama ise uygulamaların tıpkı Microsoft Windows da olduğu gibi otomatik başlamasıdır.

3- OTOMOTİK BAŞLATMA

Sistem başlangıcında otomatik olarak başlayan uygulamalar daha çabuk bildirim alır. Bir uygulamanın otomatik olarak başlaması isteniyorsa; 

Ayarlar > Uygulamalar> Uygulamaları yönet bölümüne gitmek gerekir. Sorun yaşanılan uygulamayı bulup üzerine dokunarak otomatik başlatma ayarları bulunabilir. Bu ayarlar Redmi ve POCO cihazlarda da yapılabilir.

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