Milli Eğitim Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama. Yabancı öğrenci sayısı 977 bin, 790 bini Suriyeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Okullarımızda tamamı yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu okullarımız var tabii ki. Onlar bizim milletlerarası dediğimiz okullarımız. Şu anda orada yaklaşık 23 bin Suriyeli vatandaş sadece yabancıların okuduğu, statüsü öyle, özel milletlerarası okul. Bu okullar tamamen yabancı öğrencilerimizi alıyorlar. Suriyeli öğrenciler için söyleyeyim. O kategoride değerlendiriyorlar" dedi.

Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerle ilgili kamuoyunda yanlış bilgilerin dolaştığını belirten Bakan Tekin, "Kamuoyun bazen yanlış bilgiler de intikal ediyor. Türkiye'de 977 bin yabancı öğrenci var, 790 bini Suriyeli öğrenci" dedi.