İzmir’de kaçak Afganistan, Pakistan ve Suriyeliler değişik sesler çıkararak denize atladı

İzmir’de kaçak Afganistan, Pakistan ve Suriyelilerin denize değişik sesler çıkararak gruplar halinde girmeleri tepki topladı.

İzmir’de kaçak Afganistan, Pakistan ve Suriyeliler değişik sesler çıkararak denize atladı

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın açık kapı politikası Türkiye’ye yol geçen hanına çevirdi. Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların sayısı giderek artıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar denizlere, sahillere gitmek istedi. Ancak ne denize girebilmek ne de sahilde oturmak hiç de kolay değil.

Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler gelmeye devam ederken İzmir ve Mudanya’dan gelen görüntüler dehşete düşürdü.

Türkiye’ye yasadışı yolla giren Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılar İzmir’in şehir merkezinde gruplar halinde değişik sesler çıkararak denize giriyor.

Bazıları kıyafetleriyle denize girerken bazıları da iç çamaşırıyla denize girdi.

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Mudanya'da ise Suriyelilerin plajı doldurduğu görüldü. Suriyelilerin denize ayakkabıları ve iç çamaşırlarıyla girdiği görüldü. Çöplerin yer olduğu ve plajın kirlendiği de ortaya çıktı.

Bir Suriyelinin ise plajın ortasında nargile yaktığı görüldü.

Videoyu çeken kadın şunları aktardı:

Burası Bursa Mudanya bir tane Türk göremezsiniz yerler çok pis şurada çöp kutusu var ama pisliği görüyorsunuz erkekler iç çamaşırlarıyla denize giriyorlar gözleriyle bizi taciz ediyorlar.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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