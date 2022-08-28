Pakistanlı şahıs genç kızların videosunu çekti. Üstelik biri kız çocuğu. Bu kaçıncı skandal

Son zamanlarda ana tartışma konusu haline gelen sığınmacı sorunu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Tüm ülkede mülteci politikası tartışmaları ve sorunları devam ederken, Afgan mültecilerin son yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yabancı uyrukluların karıştığı taciz olaylarına her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Sosyal medyada bir taciz videosu daha kullanıcıların tepkisini topladı.

Kadınları cep telefonuyla video kaydına alan Pakistanlının o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Pakistanlının kimlik kontrolü yapan bekçileri de kayda alması dikkat çekti.

Videoda küçük bir kızın olduğu ve gençlerin kızların olduğu görülüyor.

BİR AFGAN 8 YAŞINDAKİ KIZI ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, Tekirdağ’da Afgan uyruklu bir kişinin, 8 yaşındaki Türk kızını çektiği videoları TikTok hesabında yayınladığı ortaya çıkmıştı. Baş başa çekilen videoları kalp emojileri ile paylaşan Afgan uyruklu şahıs, kendisine yapılan “Çok küçük bir kız” yorumuna ise gülerek “8 yaşında” yanıtını verdi.

Vatandaşlar, Tekirdağ Emniyeti’ne gerekli ihbarların yapıldığını bildirildi. Afgan uyruklu şahıs, TikTok hesabını gizledi ve kızla olan videolarını kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Afgan uyruklu şahsın, 8 yaşındaki kızın elini tutmasını, kıza sarılmasını ve elini omzuna koymasını eleştirdi.