Fatih'te eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı: Sınır dışı edilecek

AA'nın haberine göre, 6 Eylül'de Fuat Paşa Caddesi'nde yabancı uyruklu A.K, çarpıştığı çekçek arabalı kişiye tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı.



Bu sırada A.K, üzerine yürüyen çekçek arabalı başka bir kişiye belindeki silahını çıkararak doğrulttu. Çevredekilerin araya girmesiyle A.K. sakinleştirildi.



GERİ GÖNDERİLME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ



Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntünün sosyal medyada yayımlanmasının ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

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