10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Eski MHP’li Yahnici Sinan Ateş cinayetini kınamayanlara isyan etti

Eski MHP’li Yahnici Sinan Ateş cinayetini kınamayanlara isyan etti

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi sonrası MHP ve AKP’nin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Yahnici, Ateş’in öldürülmesinin siyasi cinayet olduğunun altını çizdi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:04
Takip Et

Yahnici Sinan Ateş cinayetini kınamayanlara isyan etti

Eski MHP’li Yahnici Sinan Ateş cinayetini kınamayanlara isyan etti
+
Aa
-

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, Sinan Ateş cinayeti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP’nin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Cinayetin toplumun tüm kesimlerinde infial yarattığını belirten Yahnici, “Sinan Ateş sizden rahmet beklemiyor ama kamuoyu ‘menfur bir saldırıdır' diye kınamayı bekliyor” şeklinde konuştu.

Yahnici’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

“Sinan Ateş olayı büyük bir siyasi cinayettir. Önceki cinayetlerin de hiçbiri birbirinden önemsiz değildi. En az onlar kadar üzerinde durulması gereken bir hadise de Sinan Ateş olayıdır. Buna rağmen insanların ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum' diye üç maymunu oynaması bir felakettir. Ankara'nın göbeğinde bir bilim adamı öldürülüyor, üniversitesi sessiz, cumhurbaşkanı sessiz, MHP sessiz. Sinan yıllarca MHP'de görev yaptı. MHP milletvekillileri, sessizlikle ilgili ‘Genel başkanımızın bildiği vardır' diyor. Yahu ne bildiği var? ‘Menfur cinayeti kınıyoruz' demesi bu kadar zor mu? Rahmet bile dilemediler. Bu kadar nankörlük, körlük olamaz. Sinan Ateş sizden rahmet beklemiyor ama kamuoyu ‘menfur bir saldırıdır' diye kınamayı bekliyor. Kınamanın ötesinde de ‘Katillerinin bulunmasını istiyoruz' demek bu kadar zor mu? Bunlar İçişleri, Adalet bakanları ve cumhurbaşkanı ve MHP yönetimi içinde geçerli.”

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE DİYEMEYEN BİR ZİHNİYET ÜLKEYE ÇÖKTÜ”

“Türk milliyetçiliği ideolojisi, yıllarca siyasal İslam düşüncesi hareketinin emrine sokulmuştur. AKP'yi benim tasvip etmem mümkün değildir. Benim tasvip etmeyeceğim bir partinin emrine, Türk milliyetçiliği ideolojisini sokmayı tasvibim hiç mümkün değildir. AKP'nin aleyhine Devlet Bahçeli Bey'in daha önce söylediği sözler ortada. 17-25 Aralık'ta, ‘hesabını sormazsam namerdim' diyen Devlet Bey'in arkasındayım. Nerede o Devlet Bey? Odasındaki saati 17.25 diye durduran fikir nereye gitti? ‘Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen bir zihniyet ülkeye çöktü. Bu zihniyetin ülkeye çökmesine neden olan bir ideoloji Türk milliyetçisi ideolojisi diye ortada gezebilir mi? Andımızı kaldırmaya oy veren bir siyasi hareket, ‘Türk milliyetçisiyim' diye ortada geziyor. Bunu dedim diye bana da kızıyorlarsa zaten benim orada siyasi bir kimliğim olamaz. Andımıza kim oy verdi? CHP, İYİ Parti oy verdi. Onlara FETÖ'cü diyorlar. Biraz insaf ya, 'FETÖ'yle iltisaklı kadar Türkiye'de söylenmiş boş laf yoktur. Siz, FETÖ ile iltisakı ayan beyan olanı bakan yaptınız, milletvekili yaptınız, hâlâ bürokraside bunlar fink atıyor.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Az Kaldı.
10.01.2023 10:47
Bahçeli Türk Milliyetcileri sana sandık da öyle bir sille vuracak ki Tanrı Dağları Titreyecek.  
 
GELDİ MAFYA MİLLİYETCİLİGİ
10.01.2023 10:36
MİLLİYETCİLİK YAZİCİOGLU İLE BERABER MEZARA GİRDİ.  
 
1950
10.01.2023 10:29
İsyan yetmez, mhp nin kapısına dayanın  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
2
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
3
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
4
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
7
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿Ağrı Dağı'na 2,5 ay sonra kar yağdı
﻿Ağrı Dağı'na 2,5 ay sonra kar yağdı
﻿Ağrı Dağı'na 2,5 ay sonra kar yağdı
﻿Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
﻿Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
﻿Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
﻿PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
﻿PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
﻿PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
﻿İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
﻿İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
﻿İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.