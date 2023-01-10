Eski MHP’li Yahnici Sinan Ateş cinayetini kınamayanlara isyan etti

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, Sinan Ateş cinayeti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP’nin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Cinayetin toplumun tüm kesimlerinde infial yarattığını belirten Yahnici, “Sinan Ateş sizden rahmet beklemiyor ama kamuoyu ‘menfur bir saldırıdır' diye kınamayı bekliyor” şeklinde konuştu.

Yahnici’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

“Sinan Ateş olayı büyük bir siyasi cinayettir. Önceki cinayetlerin de hiçbiri birbirinden önemsiz değildi. En az onlar kadar üzerinde durulması gereken bir hadise de Sinan Ateş olayıdır. Buna rağmen insanların ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum' diye üç maymunu oynaması bir felakettir. Ankara'nın göbeğinde bir bilim adamı öldürülüyor, üniversitesi sessiz, cumhurbaşkanı sessiz, MHP sessiz. Sinan yıllarca MHP'de görev yaptı. MHP milletvekillileri, sessizlikle ilgili ‘Genel başkanımızın bildiği vardır' diyor. Yahu ne bildiği var? ‘Menfur cinayeti kınıyoruz' demesi bu kadar zor mu? Rahmet bile dilemediler. Bu kadar nankörlük, körlük olamaz. Sinan Ateş sizden rahmet beklemiyor ama kamuoyu ‘menfur bir saldırıdır' diye kınamayı bekliyor. Kınamanın ötesinde de ‘Katillerinin bulunmasını istiyoruz' demek bu kadar zor mu? Bunlar İçişleri, Adalet bakanları ve cumhurbaşkanı ve MHP yönetimi içinde geçerli.”

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE DİYEMEYEN BİR ZİHNİYET ÜLKEYE ÇÖKTÜ”

“Türk milliyetçiliği ideolojisi, yıllarca siyasal İslam düşüncesi hareketinin emrine sokulmuştur. AKP'yi benim tasvip etmem mümkün değildir. Benim tasvip etmeyeceğim bir partinin emrine, Türk milliyetçiliği ideolojisini sokmayı tasvibim hiç mümkün değildir. AKP'nin aleyhine Devlet Bahçeli Bey'in daha önce söylediği sözler ortada. 17-25 Aralık'ta, ‘hesabını sormazsam namerdim' diyen Devlet Bey'in arkasındayım. Nerede o Devlet Bey? Odasındaki saati 17.25 diye durduran fikir nereye gitti? ‘Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen bir zihniyet ülkeye çöktü. Bu zihniyetin ülkeye çökmesine neden olan bir ideoloji Türk milliyetçisi ideolojisi diye ortada gezebilir mi? Andımızı kaldırmaya oy veren bir siyasi hareket, ‘Türk milliyetçisiyim' diye ortada geziyor. Bunu dedim diye bana da kızıyorlarsa zaten benim orada siyasi bir kimliğim olamaz. Andımıza kim oy verdi? CHP, İYİ Parti oy verdi. Onlara FETÖ'cü diyorlar. Biraz insaf ya, 'FETÖ'yle iltisaklı kadar Türkiye'de söylenmiş boş laf yoktur. Siz, FETÖ ile iltisakı ayan beyan olanı bakan yaptınız, milletvekili yaptınız, hâlâ bürokraside bunlar fink atıyor.”