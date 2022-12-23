Katar'dan iktidara seçim öncesi hayat öpücüğü

Katar, yılın ilk haftalarında Hazine’nin eurobond ihracına 2 milyar dolar yatırım ile iştirak edecek. Reuters’a bilgi veren iki ekonomi yetkilisi, Katar ve Türkiye’nin toplamda 10 milyar dolara ulaşacak kaynak aktarımı için anlaştıklarını hatırlatarak, 2 milyar doların yılın ilk haftaları itibarıyla geleceğini söyledi.

10 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Reuters’ta kasım ayı sonunda yayımlanan bir özel haberde, Katar’ın Türkiye’ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmelerde son aşamaya geldiği ve bu tutarın 2-3 milyar dolara kadarlık bölümünün bu yıl geleceği belirtilmişti. Hazine ilgili haberin ardından eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlanmış, borçlanmanın yüzde 55’i Ortadoğu’daki yatırımcılara yapılmıştı.

"2 MİLYAR DOLAR GELECEK"

Reuters’a bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, “Katar’dan sağlanacak 10 milyar dolar için uzlaşmaya zaten varılmıştı. Geçen haftalarda açılan eurobonda katkıları oldu ama planladıkları kadar katılım olamadı çünkü diğer ülke ve kurumlardan yüksek bir katılım oldu. Şimdi yılın ilk haftası yeniden bir eurobond planlanıyor ve oradan 2 milyar dolar civarı giriş öngörülüyor. Devamının da yıl içinde (2023) gelmesi planlanıyor” diye konuştu. Diğer ekonomi yetkilisi ise “Yıl bitmeden 2-3 milyar doların gelmiş olmasını planlıyorduk. Yılın ilk haftaları itibarıyla da ilgili tutarın tamamı eurobond ihraçlarına iştirak ile gelmiş olacak” dedi.

EUROBOND NEDİR?

Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda genellikle Dolar veya Euro cinsinden satışa sundukları uzun vadeli bir borçlanma aracıdır.

EUROBOND NASIL ALINIR?

Vergi mevzuatı açısından, yurt dışına ihraç edilen eurobondlar, devlet tahvili ve hazine bonusu gibi değerlendiriliyor. Faiz ve değer artışı üzerine kurulu bir sistem olarak öne çıkan eurobond, bu sebepten dolayı doğru zamanlama üzerinden değerlendirmesi gereken bir yapıdır.

EUROBOND NASIL HESAPLANIR?

Eurobond hesaplaması gerçekleşirken ele alınması gereken belli başlı bazı hususlar mevcuttur.

- Bu konuda alış ve satış bedeli ilk olarak Merkez Bankası üzerinden Türk lirasına çevrilir.

- Daha sonra iki değer arasındaki fark ortaya çıkarılır.

- Masraflar ve vergiler alış ve satış üzerinden düşülür.

- Bu doğrultuda alış ve satış değerleri aynı olsa bile, kur yükselişi üzerinden kazanç elde edilebilmektedir.

Aynı zamanda bu işlem ilgili sistem kapsamında belirli formül üzerinden ele alınarak uygulanır.