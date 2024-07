‘Yalan’ fırsatı iyi değerlendiriyor

Kanal D’de ekrana gelen Yalan, eline geçen fırsatı iyi değerlendiriyor. Euro 2024 maçlarının olduğu günlerde bile reytinglerde iyi sonuçlar alıyor. Yaz döneminde televizyonlarda izleyici karşısına çıkan tek dizi olan Yalan, yayınlanan 5. bölümüyle Total’de 1., AB ve ABC’de 4. sırada yer aldı.

Senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği Süreç Film imzalı dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimlerin rol aldığı Yalan, her Pazartesi izleyicisiyle buluşuyor.

Spiritüalizm, Semboller ve Kadın

Gazeteci-eğitmen ve aynı zamanda ressam Ase Nükhet Erkoç, ilk kişisel sergisi ‘Spiritüalizm Semboller ve Kadın’ı Fener’de ziyarete açtı. Sanatseverler, yaklaşık 1 hafta boyunca sergiyi ücretsiz olarak gezebilecekler.

Karakalem ve yağlı boya teknikleriyle başladığı çalışmalarını farklı bir boyuta taşıyan sanatçının eserlerinde sembolizm, fovizm ve sürrealizmden etkilendiği görülüyor. Klasik atölye çalışmalarından sonra spiritüalizm, semboller ve kadın dünyasıyla ilgilenmeye başlayan ve özgün bir ifade arayışına giren Erkoç, resimlerinde manevi anlamları, doğa sembollerini canlı renklerle ele alıyor. Resimlerde yüzleri olmayan kadın figürleri dikkat çekiyor.

Matisse, Munch, Klimt, Frida Kahlo ve Salvador Dali gibi ressamlara hayranlık duyan Ase Nükhet Erkoç’un sergisini ziyaret ettim. Harika eserler ortaya koymuş. Resimlerini hayranlıkla inceledim. Vakti olanlara tavsiyem bu benzersiz resim sergisini gezin. Otantik bir ortamdaki sergiyi gezerken çok daha fazlasına şahitlik edeceksiniz. Yer: Tarihî Medeni Kültürleri Araştırma ve Koruma Derneği Bahçesi.

Dijital platformlarda bir ilk

Usta müzisyen Mustafa Yılmaz, müzik sektöründe bir ilke imza attı. 16 farklı soundla 16 farklı duyguyu şarkılarında sevenleri ile paylaştı. Her şarkısını ilmek ilmek kendisi işleyen Yılmaz, söz yazarlığı, bestecilik ve aranjörlük yeteneğini bu projesinde de konuşturdu.

16 şarkısının 3’üne (Benim Burda Ne İşim Var, Nereye Baksam ve Bu Kalp Sensiz Ölmez) Ulaş Zeybek yönetmenliğinde klipler çekerek YouTube kanalında yayınladı. Her birini her yaşta müziksever ve dinleyicileri için ayrı ayrı düşünüp ve her kesime farklı tarzlar ile söz yazıp besteleyerek aranjelerini yapıp tüm dijital platformlarda paylaştı. Bu çalışmaları 1 ay içerisinde yaparak sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada da bir ilke imza attı.

Üretmekte sınır tanımayan Mustafa Yılmaz, şimdiden yeni şarkılarının da müjdesini verdi.